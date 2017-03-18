Ташкент, 18 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. В столице Узбекистана ведутся работы по восстановлению транспортного движения на улице Эльбек, ведущей от Сквера — географического центра Ташкента, на массив Куйлюк. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sergey Belinin Оцепление

Данная транспортная артерия пересекается с улицей Нукусской, так называемой в народе «президентской трассой», по которой первый президент Узбекистана Ислам Каримов ежедневно ездил на работу и обратно. В 2008 году участок улицы Эльбек перекрыли в целях безопасности первого лица, на нем были засажены деревья и кустарники.

Данная мера столичных властей вынудила автомобилистов делать огромные «крюки», что сказывалось также на загруженности дорог, в центре Ташкента повсеместно возникали пробки. В соцсетях автомобилисты выражают радость по поводу открытия данной транспортной артерии и благодарят нового президента страны Шавката Мирзиёева.

Как сообщало ИА REGNUM, новые власти Узбекистана уже открыли ряд ранее закрытых «в целях безопасности первого лица» автодорог. По мнению жителей Ташкента, введенные ранее беспрецедентные меры безопасности на ташкентских автодорогах «доходили до абсурда».

«Оставалось только снести жилые и офисные постройки вдоль «президентской трассы», чтобы полностью «зачистить территорию», и такие меры не имели бы предела в умах и идеях тех, кто занимался вопросами безопасности в ущерб удобству жителей», — считают горожане.

Напомним, президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Врио главы республики был назначен премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев. Досрочные выборы президента страны состоялись 4 декабря. На них победил кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев, он получил 88,61% голосов избирателей.

Ранее читайте: Мирзиёев получил 88,61% голосов на выборах президента Узбекистана