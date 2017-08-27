Ташкент, 27 августа, 2017, 18:03 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 августа возложил цветы к месту захоронения первого лидера страны Ислама Каримова, передает узбекское национальное телевидение.

Kremlin.ru Место захоронения Ислама Каримова в Самарканде

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов похоронен на средневековом кладбище Шахи-Зинда в его родном городе Самарканде.

Как сообщает телевидение, Мирзиёев возложил цветы к могиле Каримова, также в его присутствии священнослужителями были прочитаны поминальные суры из Корана.

По официальной информации властей Узбекистана, 27 августа 2016 года у Каримова произошел инсульт и с тех пор он находился в коме. Медики пытались спасти первого президента Узбекистана, но это не удалось сделать. Каримов умер вечером 2 сентября 2016 года.

Пост с воспоминаниями об отце выставила 27 августа и младшая дочь первого президента Лола Каримова-Тиллаева.

«Сегодня, в день, когда год назад началась череда событий, коснувшаяся всех жителей Узбекистана, я решила поведать людям о последних днях жизни моего отца, первого президента Узбекистана, глазами очевидца», — сообщает Каримова на своей странице в Facebook.

Этим «очевидцем» является ближайшая подруга Каримовой-Тиллаевой, бывшая журналистка ВВС Акила Таирова, котораяи излагает события о последних часах Каримова.

«Я находилась в палате, где был президент в последние часы его жизни. Лола, Татьяна Акбаровна (супруга президента), Марьям (старшая дочь Каримовой-Тилляевой) и я сидели рядом с ним и читали символ веры, салаваты и молитвы зикр», — пишет Акилова.

«В смежной комнате сидели корилар (духовные лица) и громко и очень красиво читали суры из Корана», — говорится в рассказе Таировой.

«Ближе к 21:00 часам вечера (2 сентября) Аллах взял его душу», — пишет автор.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в ночь с 27 на 28 августа Каримов был проконсультирован нейрохирургами, кардиологами и реаниматологами ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии. В частности, директором Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академиком Лео Бокерия, директором Научного центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко академиком Александром Потаповым, профессором Амиром Сами (Ганноверский институт нейрохирургии) и рядом других специалистов.

Неврологическое состояние президента с самого начала характеризовалась как атоническая кома, больному трехкратно было проведено динамическое электроэнцефалографическое исследование, по данным которого сохранялась картина стойкого угнетения активности головного мозга.

У пациента медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов — почек, сердца, легких, печени, полиорганная недостаточность.

2 сентября, несмотря на проведенные мероприятия, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20:55 у пациента констатирована биологическая смерть.