Ташкент, 27 ноября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнара Каримова впервые с 2014 год объявила «о выходе в свет»: она намерена 30 ноября выступить с речью «в память отца».

World Economic Forum Гульнара Каримова

«30 ноября в 13:00,приглашаю молодежь почтить память моего Отца… Я выступлю с речью в зале форумов в Вестминистре, возле курантов. Поддержите!», — написала Каримова на своей страничке в Твиттер.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на неназванного сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана сообщили о том, что Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября и тайно похоронена на одном из ташкентских кладбищ.