Ташкент, 22 ноября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Источник, близкий к старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнаре Каримовой, опроверг информацию о ее смерти.

Timir01 Гульнара Каримова

«С Гульнарой Исламовной все нормально», — сказал он.

«Когда такие слухи имеют массовый характер, значит, их (слухов) объект будет долго жить», — отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее портал Центр-1 со ссылкой на неназванного сотрудника Службы национальной безопасности Узбекистана сообщил о том, что Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября и тайно похоронена на одном из ташкентских кладбищ.