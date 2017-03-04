Ташкент, 4 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Самую протяженную улицу Ташкента — Узбекистанскую — переименовали в честь первого президента республики Ислама Каримова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Соответствующее решение приняли депутаты Ташкентского городского кенгаша (совета) на основании постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «Об увековечении памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова».

Улица объединяет пять столичных районов и проходит, в том числе, через здания аппарата президента и правительства, площадь Независимости, Гостаможенный комитет и другие административные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место захоронения Каримова, будет возведен мемориальный комплекс.

Кроме того, именем Каримова будут названы Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Ташкентский международный аэропорт, Дворец искусств в городе Фергане.

Также в стране будет проводиться ежегодное празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти первого президента.

Документом регламентируется учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Каримова, выпуск специальных почтовых марок с портретом первого главы Узбекистана.

Ряду министерств и ведомств поручено организовать в городе Ташкенте, в резиденции Оксарой, где на протяжении долгих лет работал первый президент, Научно-просветительский мемориальный комплекс и разместить по этому же адресу Республиканский благотворительный общественный фонд имени Ислама Каримова; в городе Самарканде — музея его имени.