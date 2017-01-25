Ташкент, 25 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление об увековечивании памяти первого президента Ислама Каримова. В частности, в городе Самарканде, на территории, где находится место захоронения Ислама Каримова, будет возведен мемориальный комплекс.

Saeima Ислам Каримов

Кроме того, именем Ислама Каримова будут названы Ташкентский государственный технический университет, автомобильный завод в городе Асаке, Ташкентский международный аэропорт, Дворец искусств в городе Фергане.

«Назвать именем Ислама Каримова центральные улицы в Республике Каракалпакстан, городе Ташкенте и областях», — говорится в постановлении.

Также в стране будет проводиться ежегодное празднование дня рождения Каримова (30 января), а 2 сентября будет объявлено Днем памяти Первого президента. «В связи с этими датами широко освещать в средствах массовой информации жизнь и деятельность Ислама Каримова», — поручил Мирзиеев.

Документом регламентируется учреждение Государственной стипендии имени Ислама Каримова для студентов высших учебных заведений, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности Ислама Каримова, выпуск специальных почтовых марок с портретом первого главы Узбекистана.

Ряду министерств и ведомств поручено организовать в городе Ташкенте, в резиденции Оксарой, «где на протяжении долгих лет работал первый президент, Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова и размещение по этому же адресу созданного Республиканского благотворительного общественного фонда имени Ислама Каримова; в городе Самарканде — музея Ислама Каримова».

«Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с увековечением памяти первого президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Арипова.

Напомним, первый президент Узбекистана Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года.