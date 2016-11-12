Ташкент, 12 ноября, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Китая Ван И посетил город Самарканд, где возложил цветы на могилу первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщил ИА REGNUM сегодня, 12 ноября, представитель МИД республики.

Press-service.uz Могила Ислама Каримова в Самарканде

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана подчеркнули: «Мы признательны руководству Китая за ту огромную поддержку и внимание, оказанные в связи с безвременной кончиной Ислама Каримова».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа 2016 года, примерно в 9:00 в бессознательном состоянии. Проведенные исследования, включая компьютерную томографию головного мозга, выявили наличие острого нарушения мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (инсульт). Артериальное давление составляло 250/120. Наступила остановка сердца, которое врачи запустили в течение 20 минут. У пациента вместе с этим развилась атоническая кома с угнетением функции ствола головного мозга, и он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких.

В ночь с 27 на 28 августа Каримов был проконсультирован нейрохирургами, кардиологами и реаниматологами ведущих зарубежных клиник России, Германии, Финляндии, в частности директором Научного центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева академиком Лео Бокерия, директором Научного центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко академиком А.А. Потаповым, проф. Амир Сами (Ганноверский институт нейрохирургии) и рядом других специалистов.

Неврологическое состояние президента с самого начала характеризовалось, как атоническая кома, больному трехкратно было проведено динамическое электроэнцефалографическое исследование, по данным которого сохранялась картина стойкого угнетения активности головного мозга. У пациента медленно и прогрессивно нарастали нарушения функций внутренних органов — почек, сердца, легких, печени, полиорганная недостаточность.

2 сентября, несмотря на проведенные мероприятия, в 20:15 местного времени наступила остановка сердца. Интенсивные реанимационные мероприятия не дали эффекта, и в 20:55 у пациента констатирована биологическая смерть.