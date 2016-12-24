Бишкек, 24 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Как сообщила пресс-служба главы государства, в первую очередь киргизский лидер посетил город Самарканд, где возложит цветы к могиле первого узбекского президента Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября 2016 года.

President.kg Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев

Затем Алмазбек Атамбаев встретился с действующим президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух среднеазиатских республик обсудили дальнейшее развитие киргизско-узбекских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Киргизский президент рассказал узбекскому коллеге о том, почему не смог присутствовать на похоронах Ислама Каримова. По словам Атамбаева, причиной тому послужили вторые Всемирные игры кочевников, проходившие в тот период на Иссык-Куле.

«В день похорон у нас в Киргизии проводились большие международные мероприятия, о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку кочевников. Поэтому я не смог приехать. Но хоть и поздно, мы прочитали молитву», — пояснил он.

Киргизский лидер еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост главы Узбекистана и отметил, что тот является «лидером, которого ждал узбекский народ». Помимо этого, президент Киргизии заострил внимание на том, что у киргизов и узбеков ранее было общее государство — Кокандское ханство.

«Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград», — подчеркнул он.

Алмазбек Атамбаев назвал Шавката Мирзиёева «не просто знакомым, а братом». Глава киргизского государства напомнил узбекскому коллеге о том, что в 2007 году оба они занимали посты премьер-министров — Киргизии и Узбекистана, соответственно.

«Я говорил о том, что у нас должны быть по-настоящему братские отношения между странами. Вы мне очень близки. Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, работал простым учителем в одном городке. Так получилось, что я его не видел почти 14 лет», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает о том, что 4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись выборы главы государства. Победу одержал премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев. За него проголосовали 88,61% избирателей.

Отметим, что по официальным данным, товарооборот Киргизии с Узбекистаном в январе — сентябре 2016 года составил $140,3 млн (около 8,54 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46,3%. При этом киргизская сторона поставила в соседнюю республику продукции на сумму в $93,2 млн (более 5,67 млрд рублей) и импортировала из Узбекистана товаров на $47,1 млн (свыше 2,87 млрд рублей).