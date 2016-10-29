Ташкент, 29 октября, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, который находится в Ташкенте с визитом, возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает посольство США в Ташкенте.

Kremlin.ru У могилы Ислама Каримова

«Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, в сопровождении своего помощника Розенблюма и посла Спратлен возложили цветы на могилу Ислама Каримова в Самарканде», — говорится в сообщении.

Высокопоставленный представитель Госдепа также осмотрел достопримечательности города, сообщает посольство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шэннон накануне провел встречу с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым, с которым обсудил состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию в формате «С5+1», отдельным вопросам международной и региональной повестки дня.