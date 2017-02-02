Бойня в Орландо
Жену «стрелка» из Орландо считают косвенно виновной в гибели 49 человек
Прокуратура США считает, что супруга Омара Матина, устроившего стрельбу в гей-клубе в Орландо, была в подробностях осведомлена о его намерениях, а следовательно является косвенно причастной к убийству 49 человек, передаёт агентство Reuters. На заседании в Калифорнийском суде, где обсуждалась судьба...
2 февраля 2017
Вдова стрелка из Орландо может провести остаток жизни в тюрьме
Гражданка США Нур Сальман, вдова Омара Матина, устроившего бойню в гей-клубе в штате Флорида летом прошлого года, предстала перед судом. Женщину обвиняют в содействии супругу и могут заключить в тюрьму пожизненно, передает агентство Associated Press. Судебное заседание прошло в Окленде, штат...
18 января 2017
Вдова «стрелка» из Орландо обвиняется в соучастии в преступлении
Гражданке США Нуре Сальман, вдове застрелившего 49 посетителей гей-клуба в Орландо Омара Матина, предъявлено обвинение в содействии своему супругу в преступлении, передаёт Associated Press. Как следует из обвинительного заключения суда в Окленде (штат Калифорния), Сальман не только заранее была...
18 января 2017
В Сан-Франциско арестована вдова «стрелка» из Орландо
В США сотрудниками ФБР арестована вдова стрелка из Орландо Омара Матина, жертвами нападения которого стали 49 посетителей ночного клуба в июле 2016 года, сообщает CNN. По словам официального представителя ФБР Прентиса Дэннера, Нур Салман была арестована недалеко от Сан-Франциско днем 16 января...
17 января 2017
Сторонник ИГИЛ, планировавший массовые убийства в США, дал показания
Гражданин США, который находится под следствием за убийство, признался в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подготовке терактов в Северной Каролине, передает Reuters 30 ноября. 20-летний гражданин США Джастин...
30 ноября 2016
Американскому пастору-гомофобу запретили въезд в ЮАР
Пастору США Стивену Андерсону запретили посещать Южную Африку из-за его критического отношения к геям, со ссылкой на МВД ЮАР передаёт Reuters. Андерсон из баптистской церкви Аризоны «Faithful Word Baptist Church» приветствовал расстрел 50 человек в гей-клубе в Орландо (штат Флорида) 12 июня, сказав...
13 сентября 2016
В США расследуют пожар в мечети, которую посещал «стрелок из Орландо»
В американском городе Форт-Пирса (штат Флорида) произошел пожар в мечети, которую посещал Омар Матин, устроивший стрельбу в гей-клубе Pulse в Орландо. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС. «Пламя было потушено пожарными, о жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщается», — говорится в...
13 сентября 2016
Памятник жертвам бойни в Орландо поставят в Нью-Йорке
В Нью-Йорке будет установлен памятник в честь погибших 12 июня в гей-клубе Pulse в Орландо (штат Флорида), власти штата выделят на него $1 млн, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Решение о внешнем виде монумента и месте его установки примет специальная комиссия ЛГБТ-сообщества из 10...
27 июня 2016
Демократы завершили сидячую забастовку в Палате представителей США
Демократические законодатели завершили однодневный протест в Палате представителей (ПП) США, передает Reuters. Так они выразили свое несогласие с пассивностью американского парламента в принятии закона о контроле над хранением и использованием оружия. Несмотря на недавний теракт в Орландо, Конгресс...
23 июня 2016
Демократы устроили сидячую забастовку в Конгрессе США
Представители Демократической партии США 22 июня ответили «сидячей забастовкой» на отказ Конгресса поддержать их предложение об ограничении продажи в стране огнестрельного оружия, сообщает Reuters. Забастовка в Палате представителей Конгресса США продолжалась более 7 часов: около 60 человек...
23 июня 2016
Накануне теракта в Орландо «стрелок» искал психотропные препараты
За несколько дней до стрельбы в ночном клубе «Pulse» в Орландо (штат Флорида, США) Омар Матин был чем-то обеспокоен и искал в интернете психотропные препараты, сообщает англоязычный сайт Russia Today со ссылкой на знакомых стрелка. По их данным, мужчина сбрил усы, побрил голову и признался знакомым...
23 июня 2016
Тренд ясен: неприязнь к гомосексуализму в США приравняют к терроризму
Редактор влиятельного американского религиозного издания First Things Расти Рено объясняет, почему «терроризм — это не акт ненависти»: «Обвинение в «ненависти» обращает наше внимание на сильные эмоции и аномальные психические состояния. Это отвлекает нас от того, что именно наш враг сформулировал...
22 июня 2016
Жителю Латвии грозит тюрьма за поддержку теракта в Орландо
Государственная полиция Латвии начала проверку в связи с комментарием в соцсетях, автор которого выразил поддержку гражданину США Омару Матину, в начале июня открывшему стрельбу в ночном клубе Pulse в американском городе Орландо, сообщает портал M ixnews.lv со ссылкой на пресс-секретаря Госполиции...
21 июня 2016
Сенат США отклонил пакет поправок об ужесточении правил продажи оружия
Сенат США отклонил пакет поправок в законодательство, предусматривающих ужесточение контроля за продажей огнестрельного оружия в стране. Ни один из четырёх законопроектов не набрал 60 голосов сенаторов, необходимых для их принятия, передаёт агентство Reuters. Пакет документов был внесён...
21 июня 2016
В похоронную процессию одной из жертв бойни в Орландо врезался автомобиль
В субботу, 18 июня, во время похорон одной из жертв бойни в Орландо в процессию врезался автомобиль. Об этом сообщи телеканал ABC со ссылкой на дорожно-патрульную службу штата Флорида. Похоронную процессию сопровождали сотрудники полиции на автомобилях. Участники направлялись из церкви к месту...
19 июня 2016
В США морские пехотинцы «пошутили» над трагедией в Орландо
В штате Калифорния (США) под следствием находятся два морских пехотинца, которые после нападения Омара Матина на гей-бар в Орландо пошутили об этом в Facebook, сообщает портал Marine Corps Times. Один из военнослужащих 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты опубликовал в закрытой группе в...
17 июня 2016
Маккейн: В трагедии в Орландо виновата «политика Обамы»
Председатель комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн заявил в своем микроблоге в Twitter, что «оговорился», когда обвинил президента США Барака Обаму в прямой ответственности за теракт в Орландо (штат Флорида). По его словам, он не имел ввиду личную...
17 июня 2016
Обама в Орландо обвинил республиканцев в «оружейном сговоре»
Президент США Барак Обама в ходе визита в Орландо (штат Флорида), где 12 июня Омар Матин совершил самый крупный в истории страны теракт с применением огнестрельного оружия, обвинил американских политиков в сговоре с целью облегчить террористам покупку оружия, сообщает Reuters. На встрече с...
17 июня 2016
Обама и Байден прибыли в Орландо
Президент США Барак Обама прибыл в Орландо, чтобы встретиться с пострадавшими в ходе бойни в гей-клубе и родственниками 49 убитых, передает ABC News. Обама пытается утешить американцев после самых массовых убийств с момента вступления его в должность в 2009 году. В Орландо он вылетел вместе с...
16 июня 2016
Директор ЦРУ: «потенциал ИГИЛ не ослаблен»
Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что потенциал «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) по организации терактов по всему миру не ослаблен, передает Reuters. Бреннан отметил, что у ИГИЛ (запрещена в РФ) есть десятки тысяч бойцов по всему миру, что намного больше, чем у...
16 июня 2016