Орландо, США, 17 июня, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ходе визита в Орландо (штат Флорида), где 12 июня Омар Матин совершил самый крупный в истории страны теракт с применением огнестрельного оружия, обвинил американских политиков в сговоре с целью облегчить террористам покупку оружия, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Оружейный барон». реж Эндрю Никкол.США, Германия, Франция .2005

На встрече с родственниками погибших в ночном клубе «Pulse» Обама вновь призвал изменить «направление дебатов» и вернуться к усилению контроля за оборотом оружия в стране.

По его мнению, «политики пошли на сговор с целью максимально облегчить для террористов возможность покупки крайне мощного оружия, причем законным способом». Продвижение законопроектов об ограничении продажи оружия в Конгрессе тормозят республиканцы, посетовал глава Белого дома.

Обама выразил надежду, что после теракта в Орландо палата представителей Конгресса США «поступит правильно» и «остановит эпидемию этого насилия», усилив в США проверку тех, кто хочет приобрести оружие, а также запретить его приобретение для тех, кто подозревается в терроризме.

Напомним, Матин приобрел автоматическую винтовку, из которой расстрелял посетителей клуба, легально — он работал в частной охранной компании. При этом сотрудникам правоохранительных органов он был известен — за несколько лет до трагедии его проверяло ФБР по подозрению в связях с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе Орландо 49 человек, свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки его удалось ликвидировать. Сегодня случившееся называют самым массовым расстрелом мирных граждан в новой американской истории. Правоохранительные органы расследуют бойню как теракт.