Рига, 21 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Государственная полиция Латвии начала проверку в связи с комментарием в соцсетях, автор которого выразил поддержку гражданину США Омару Матину, в начале июня открывшему стрельбу в ночном клубе Pulse в американском городе Орландо, сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на пресс-секретаря Госполиции Диану Лукину.

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Автор комментария на латышском языке заявил, что не сожалеет о случившемся и желает такой же участи другим геям и лесбиянкам, хвалит стрелка и указывает, что, возможно, ошибался, осуждая террористов.

За действия, направленные на разжигание вражды или розни по признакам пола, возраста, инвалидности и любым другим признакам с использованием интернета, Уголовный закон Латвии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет принудительных работ или денежного штрафа.

Напомним, 12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек. Еще более 50 получили ранения. Подозреваемый был опознан как 29-летний гражданин США Омар Матин.

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