Вашингтон, 21 июня, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Сенат США отклонил пакет поправок в законодательство, предусматривающих ужесточение контроля за продажей огнестрельного оружия в стране. Ни один из четырёх законопроектов не набрал 60 голосов сенаторов, необходимых для их принятия, передаёт агентство Reuters.

growinggarden.ru В оружейном магазине

Пакет документов был внесён представителями как Демократической, так и Республиканской партий вскоре после массового убийства в ночном клубе в Орландо. Поправками предусматривалось, в частности, расширением типов оружия, требующих проверки данных при его продаже, запрет на продажу оружия подозреваемым в терроризме, увеличение финансирования для проведения проверок желающих купить оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в гей-клубе Орландо 49 человек, свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован. Произошедшее названо самым массовым расстрелом мирных граждан в новой американской истории. Правоохранительные органы расследуют нападение как теракт.

Как было установлено, Омар Матин приобрел автоматическую винтовку, из которой расстрелял посетителей клуба, легально — он работал в частной охранной компании. При этом американским правоохранителям он был известен — за несколько лет до трагедии его проверяло ФБР по подозрению в связях с террористами.

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