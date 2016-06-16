Орландо, США, 16 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама прибыл в Орландо, чтобы встретиться с пострадавшими в ходе бойни в гей-клубе и родственниками 49 убитых, передает ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обама пытается утешить американцев после самых массовых убийств с момента вступления его в должность в 2009 году. В Орландо он вылетел вместе с вице-президентом Джозефом Байденом. Расстрелы 12 июня являются самыми масштабными в современной истории США.

«Президент считает, что нет более реального способа продемонстрировать свою поддержку, чем отправиться в город, где произошел этот ужасающий инцидент», — заявил пресс-секретарь Белого дома Эрик Шульц. Обама «будет вместе с гражданами Орландо в это трудное время», добавил он.