Вашингтон, 17 июня, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Председатель комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн заявил в своем микроблоге в Twitter, что «оговорился», когда обвинил президента США Барака Обаму в прямой ответственности за теракт в Орландо (штат Флорида).

presstv.ir Джон Маккейн — республиканец, председатель комитета Сената Конгресса США по делам вооруженных сил

По его словам, он не имел ввиду личную ответственность Обамы. «Я говорил о решениях Обамы в сфере национальной безопасности», — написал Маккейн.

Ранее сенатор от штата Аризона, проигравший Обаме президентские выборы в 2008 году, заявил, что на главе Белого дома лежит «прямая ответственность» за расстрел посетителей гей-клуба в Орландо, сообщает Reuters.

Маккейн пояснил журналистам, что когда Обама вывел войска в 2011 году из Ирака, «Аль-Каида» (запрещена в РФ) двинулась в Сирию и превратилась там в террористическую группировку «Исламское государство (запрещена в РФ). К трагедии привело «мышление» Обамы и его провальная политика, заявил Маккейн.

Напомним, президент США Барак Обама в ходе визита в Орландо 16 июня обвинил американских политиков в сговоре с целью облегчить террористам покупку оружия. В частности, он обвинил республиканцев, контролирующих Конгресс, в том, что они тормозят продвижение законопроектов об ограничении продажи оружия.