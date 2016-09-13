Вашингтон, 13 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В американском городе Форт-Пирса (штат Флорида) произошел пожар в мечети, которую посещал Омар Матин, устроивший стрельбу в гей-клубе Pulse в Орландо. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

cbs12.com Пожар в мечети в городе Форт-Пирса

«Пламя было потушено пожарными, о жертвах и пострадавших в результате ЧП не сообщается», — говорится в сообщении.

Местные власти предполагают, что пожар в мечети мог произойти в результате поджога.

«На записях с камер видеонаблюдения видно, как какой-то человек подходит к исламскому центру Форт-Пирса около 00:30 по местному времени, за несколько минут до начала пожара», — говорится в сообщении полиции округа Сент-Луси.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование данного ЧП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин США афганского происхождения Омар Матин в ночь на 12 июня застрелил в гей-клубе Орландо 49 человек, свыше 50 получили ранения. В ходе перестрелки нападавший был ликвидирован.

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