Вашингтон, 23 июня, 2016, 23:07 — ИА Регнум. Демократические законодатели завершили однодневный протест в Палате представителей (ПП) США, передает Reuters. Так они выразили свое несогласие с пассивностью американского парламента в принятии закона о контроле над хранением и использованием оружия. Несмотря на недавний теракт в Орландо, Конгресс, где доминируют республиканцы, не собирается вводить ограничения.

24.ae Группа протестующих демократов

Вчера, 22 июня демократы начали сидячую демонстрацию, сопровождая ее песнями, и остались на всю ночь в здании ПП. Противники нововведений — республиканцы покинули Капитолий и разошлись по домам на время каникул.

Представитель Стени Хойер, второй главный демократ в нижней палате Конгресса, сообщил Reuters, что в настоящее время законодатели возвращаются в свои избирательные округа, чтобы попытаться добиться там поддержки законодательства.

Республиканцы в Сенате намерены сорвать одобрение компромиссного законопроекта о контроле над оружием, который являлся предметом переговоров в течение последних нескольких дней, заявил сенатор-республиканец Боб Коркер.

Демократы в ПП добиваются принятия закона, который расширит проверку информации о личности приобретателей оружия, а также меры по ограничению продаж для людей, числящихся в государственном розыскном списке.

С 1994 года Конгресс США не принял ни одного важного закона о контроле над огнестрельным оружием. Антагонисты реформ считают, что они нарушают конституционное право американцев на ношение оружия.