Вашингтон, 16 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Джон Бреннан считает, что потенциал «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) по организации терактов по всему миру не ослаблен, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Бреннан отметил, что у ИГИЛ (запрещена в РФ) есть десятки тысяч бойцов по всему миру, что намного больше, чем у «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) на пике ее возможностей.

На нечастых для него публичных слушаниях комитета Сената по разведке Бреннан сообщил американским законодателям, что президент Сирии Башар Асад находится в более выгодном положении. Причина состоит в авиаударах российских ВВС по позициям т.н. «умеренной оппозиции», добавил глава ЦРУ.

«Несмотря на весь наш прогресс против ИГИЛ, на поле боя и в финансовой сфере, наши усилия не сократили терроризм группы и ее глобальный охват», — говорит Бреннан.

По словам Бреннана, террористы обучают своих сторонников и готовятся к новым атакам.

Признания директора разведывательного управления США вызывают сомнения по поводу эффективности политики Вашингтона в Сирии, где он добивается отставки Асада, а также стратегии «деградировать и в конечном итоге нанести поражение» ИГИЛ (запрещена в РФ), заключает британское информагентство.