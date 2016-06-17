Вашингтон, 17 июня, 2016, 04:27 — ИА Регнум. В штате Калифорния (США) под следствием находятся два морских пехотинца, которые после нападения Омара Матина на гей-бар в Орландо пошутили об этом в Facebook, сообщает портал Marine Corps Times.

Facebook

Один из военнослужащих 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты опубликовал в закрытой группе в Facebook фотографию с винтовкой, на спусковом крючке которой он держал палец. Под фото капрал разместил надпись: «Выдвигаемся в гей-клуб возле вас!».

Его сослуживец прокомментировал фотографию, написав «Так быстро?». Личности обоих военнослужащих были установлены, ведется расследование. Руководство морских пехотинцев его ход комментировать не стало, уточнив только, что «морская пехота не допускает дискриминации по признаку сексуальной ориентации, расы, пола или религии».

Фотография из группы удалена. Администрация группы также заявила, что не допустит разжигания ненависти и воспринимает этот случай серьезно.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за стрельбу в гей-клубе, которая произошла в ночь на 12 июня в Орландо (штат Флорида), взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). В результате кровавой бойни погибли 49 человек, свыше 50 были ранены. Исполнителя Омара Матина ликвидировали в ходе штурма.