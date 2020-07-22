Террористическая атака в Актюбинске
В Ираке подорвали оборудование ВС США
Автоколонна с оборудованием для американских военных подорвана около города Эн-Насирия (провинция Ди-Кар, Ирак), передаёт 22 июля Al Mayadeen. Уточняется, что были взорваны две бомбы. Инцидент произошёл во время движения машин. О пострадавших не сообщается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный...
22 июля 2020
В Актюбинской области Казахстана возобновлен проект по борьбе с терроризмом
В Актюбинской области Казахстана возобновлен проект по решению актуальных проблем населения и противодействию экстремизму и терроризму, сообщил портал «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации области. Как сообщила руководитель управления внутренней политики Булбул Елеусинова, со 2 по 6...
11 апреля 2018
Борьба с терроризмом в Казахстане. Необходимо, но недостаточно
В июле прошлого года в Казахстане произошел теракт. 25 боевиков напали на оружейные магазины, а затем — на часть Национальной гвардии. Как и в случае предыдущего теракта, произошедшего в 2012 году и давшего начало череде подобных событий, местом действия стала Актюбинская область. Как...
31 мая 2017
Год после теракта в Актюбинске: итоги борьбы с терроризмом в Казахстане
В массовом сознании борьба с террористами ассоциируется с бравыми спецназовцами, на крайний случай — со следователями и аналитиками. На самом деле, очень многое тут зависит от совсем, кажется, обыденных вещей: качества институтов, развития местного бизнеса, занятости, культурного досуга и так далее...
24 мая 2017
В Казахстане отменен «желтый» уровень террористической опасности
Председатель Комитета национальной безопасности (аналог ФСБ) Казахстана, возглавляющий также Антитеррористический центр республики, Карим Масимов отменил «желтый» уровень террористической опасности в стране. Напомним, впервые «желтый» уровень был введен на территории страны 6 июня 2016 года — на...
16 января 2017
Казахстанца, призывавшего к джихаду, осудили на 5 лет
Продавец сотовых телефонов Амангос Ирбулатов из казахстанского города Актобе (Актюбинск) осужден на 5 лет лишения свободы за распространение в социальной сети «Вконтакте» аудиозаписей с призывом совершить джихад. Актюбинская газета «Актобе Таймс» сообщает подробности о жизни осужденного: 24-летний...
30 декабря 2016
Актюбинские салафиты собирались продать ворованную нефть в Орске
Городской суд Актюбинска санкционировал арест 11 подозреваемых по делу о хищениях нефти. Как сообщает актюбинская газета «Диапазон», лидера организованной преступной группировки «Четыре брата» 50-летнего инвалида Еркина Избасара, который считается главным покровителем расхитителей нефти, поместили...
13 декабря 2016
В Казахстане осуждены террористы, планировавшие атаку на российских солдат
В Караганде сегодня, 9 декабря, завершился закрытый судебный процесс по делу балхашских террористов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, все восемь подсудимых были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях — создании, руководстве или участии в террористической группировке и незаконном...
9 декабря 2016
В Казахстане арестованы 4 салафита по обвинению в краже нефти в Актюбинске
По делу о хищениях нефти в Актюбинске (Актобе) арестованы 4 человека. Как сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все четверо — приверженцы салафизма. «Задержанных много, но арестованы пока 4 человека. Подозреваемые перегоняли нефть на машинах. Завозили на...
9 декабря 2016
КНБ Казахстана сообщило подробности спецоперации в Актюбинске
Комитет национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ) сообщил некоторые подробности утренней спецоперации в Актюбинске (Актобе). Напомним, сегодня, 7 декабря, стало известно о том, что неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, а также в других частях города, сотрудники силовых органов...
7 декабря 2016
В казахстанском Актюбинске идет масштабная спецоперация — СМИ
Неподалеку от нефтеперерабатывающего завода в казахстанском городе Актюбинск (с 1999 года — Актобе) силовики проводят масштабную спецоперацию. Об этом 7 декабря сообщает RT со ссылкой на местные СМИ. Операцию проводит комитет национальной безопасности. Уточняется, что местом действия является район...
7 декабря 2016
В Казахстане повысят плату за информацию о готовящихся терактах
С 1 января 2017 года в Казахстане вступает в силу постановление правительства «Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма». Текст данного постановления был опубликован сегодня, 17 ноября, в официальных СМИ...
17 ноября 2016
Банки Казахстана будут проверять клиентов на причастность к терроризму
В Казахстане утверждены требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций (ПОДФТ). С текстом правил можно ознакомиться на сайте Национального банка республики. По...
7 ноября 2016
Теракт в Актюбинске стал местью правоохранительным органами
В казахстанском городе Актобе (Актюбинск) продолжается судебный процесс над террористами, устроившими нападение на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии 5 июня 2016 года, в результате которых погибли восемь человек, трое из которых — военнослужащие. Еще 23 получили ранения...
4 ноября 2016
В Казахстане начался суд над обвиняемыми в совершении актюбинского теракта
В Актюбинском областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам сегодня, 24 октября, начался суд над обвиняемыми в совершении теракта в июне 2016 года. Перед судом предстали 29 человек, из них 9 — по обвинению в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном...
24 октября 2016
В Казахстане запретят крупнокалиберные ружья в рамках борьбы с терроризмом
Гражданам Казахстана запретят владеть крупнокалиберными винтовками. В частности, речь идет об огнестрельном длинноствольном нарезном оружии и патронах с крупным калибром более 330. Об этом сегодня, 8 сентября, в парламенте сообщил вице-министр внутренних дел республики Рашид Жакупов, представляя...
8 сентября 2016
В Казахстане обезврежены еще три террористические группировки
Комитет национальной безопасности (аналог ФСБ) Казахстана отчитался о пресечении в период с 12 по 30 августа деятельности трех радикальных группировок, действовавших на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. С санкции суда были арестованы 10 человек в Западно-Казахстанской и 11 —...
31 августа 2016
Казахстанские спецслужбы заявили о предотвращении серии терактов
Сотрудники Комитета Национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ) задержали четырех членов радикальной группы, планировавшей серию террористических актов на территории республики. Как сообщает пресс-служба КНБ, спецоперация по обезвреживанию радикалов была проведена 18 августа в Алма-Атинской...
22 августа 2016
В Казахстане отчитались о возвращении 300 радикалов в традиционный ислам
Актюбинские теологи смогли за полгода работы вернуть в традиционный ислам 300 приверженцев радикальных религиозных течений. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил руководитель специальной рабочей группы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму Аскар Шериязданов. «В регионе был...
18 августа 2016
О салафитах в Казахстане: «Еще несколько терактов, и возможны погромы»
После терактов в Актюбинске (Актобе) и Алма-Ате (Алматы) в Казахстане сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. Растет и настороженный интерес к приверженцам нетрадиционных религиозных течений, с которыми власти прямо или косвенно связали зачинщиков перестрелок в двух городах...
17 августа 2016