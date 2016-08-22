Астана, 22 августа, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета Национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ) задержали четырех членов радикальной группы, планировавшей серию террористических актов на территории республики. Как сообщает пресс-служба КНБ, спецоперация по обезвреживанию радикалов была проведена 18 августа в Алма-Атинской области.

knb.kz Спецоперация по обезвреживанию радикалов завершена

По сообщению пресс-службы, задержанными оказались граждане Казахстана и Киргизии. В их квартирах в специально оборудованных тайниках были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, а также религиозно-экстремистские материалы.

«Нейтрализованы планы радикалов по совершению вооруженных нападений на сотрудников и места дислокации подразделений КНБ, полиции и воинских частей. На следующем этапе ими были намечены террористические атаки на места массового скопления населения. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, об их результатах будет сообщено дополнительно», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, в Казахстане до января 2017 года действует «желтый» (умеренный) уровень террористической угрозы, введенный в стране после теракта, совершенного в Актюбинске (Актобе) 5 июня 2016 года. Напомним, в результате нападения группы религиозных экстремистов на оружейные магазины города и воинскую часть Национальной гвардии погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики убили 18 боевиков, а также задержали ещё девятерых. Власти заявили, что боевики были салафитами.

30 июня КНБ удалось пресечь деятельность радикальной преступной группировки, которая также планировала теракты на территории Карагандинской области. Были задержаны 6 человек. Еще один совершил самоподрыв.

Первоначально «желтый» уровень был введен на 40 суток на всей территории Казахстана. 16 июля решением председателя КНБ Владимира Жумаканова срок действия «желтого» уровня был продлен на 30 суток.

18 июля в Алма-Ате связанный с салафитами, ранее судимый Руслан Кулекбаев устроил перестрелки в нескольких частях города, в результате которых погибли 3 сотрудника полиции и один гражданский, еще семь полицейских получили ранения. Впоследствии от полученных ранений скончались еще трое полицейских. Общее число жертв Руслана Кулекбаева составило 9 человек.

Несмотря на то, что в день перестрелок президент страны Нурсултан Назарбаев официально назвал алма-атинские события терактом, позже стали появляться версии о криминале.

В связи с вышеуказанными событиями 14 августа было принято решение о продлении срока действия «желтого» уровня вплоть до января 2017 года.

Напомним также, что в мае 2016 года сотрудники КНБ Казахстана помогли российским спецслужбам пресечь деятельность преступной группы, члены которой планировали совершить террористические акты по парижскому сценарию в крупных городах Российской Федерации.