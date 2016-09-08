Астана, 8 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Гражданам Казахстана запретят владеть крупнокалиберными винтовками. В частности, речь идет об огнестрельном длинноствольном нарезном оружии и патронах с крупным калибром более 330. Об этом сегодня, 8 сентября, в парламенте сообщил вице-министр внутренних дел республики Рашид Жакупов, представляя проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

Цитата из к/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США — Германия — Великобритания С ружьём

«Использование такого оружия на территории Казахстана не может быть объяснено только тем, что оно может применяться в интересах охотников. Поскольку применение оружия с такой высокой кучностью при стрельбе, на дальности более 1000 метров, и настильная траектория пули, выпущенной из этого оружия, позволяет вести эффективный прицельный огонь на дистанции до полутора тысяч метров и дальше», — пояснил Жакупов.

Он также отметил, что такое оружие преимущественно используется снайперами и может быть использовано для покушения на жизнь государственных деятелей, а также при проведении терактов.

Вице-министр сообщил, что еще одним изменением станет ограничение по максимальному количеству оружия, которым могут владеть граждане. После вступления поправок в силу будет запрещено иметь более четырех стволов. Помимо этого, будет ужесточена ответственность граждан за нарушение правил приобретения, хранения, использования и перевозки гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Как пояснил вице-министр, на такой шаг разработчики законопроекта пошли, основываясь на статистических данных: за последние три года за нарушения правил хранения и использования оружия из 210 тысяч лиц, имеющих разрешение на оружие, 45 тысяч человек были привлечены к административной ответственности.

«Зарегистрировано 1196 преступлений с применением огнестрельного оружия. За этот же период в результате нарушения правил хранения оружия было похищено 1350 единиц огнестрельного оружия, из них 76 единиц нарезного», — отметил он.

Кроме того, по словам Жакупова, контролирующие органы будут вправе направлять владельцев оружия при совершении ими административных правонарушений, связанных с приобретением, хранением и использованием оружия, на повторную проверку знания правил хранения и обращения с оружием. При этом, если гражданин не сможет пройти повторную проверку, все имеющееся оружие у него будет изыматься.

В свою очередь заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Марат Колкобаев сообщил, что новым законопроектом предусматривается внесение поправок в Уголовный Кодекс страны. В частности, будет ужесточено наказание за террористические преступления.

«Законопроектом вводится обязательная конфискация имущества осужденных за экстремизм и терроризм. Это является необходимой мерой ввиду повышенной опасности для граждан и государства указанных преступлений», — пояснил зампред КНБ.

Помимо этого, по его словам, будет установлена административная ответственность для собственников жилья, допустивших проживания физических лиц без регистрации, за нарушение порядка открытия и функционирования тиров, незаконное ношение специальной одежды работниками частных охранных организаций, а также устанавливается запрет для оружейных магазинов на продажу оружия в готовом для стрельбы состоянии.

По словам Колкабаева, законопроектом ужесточаются требования к кандидатам на должность охранников в охранных агентствах, охранников частных охранных организаций обяжут незамедлительно информировать органы внутренних дел о срабатывании охранной сигнализации на охраняемых объектах, на территории которых имеется оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Кроме того, в документе прописан порядок привлечения военнослужащих Национальной гвардии к обеспечению правового режима антитеррористической операции.

Зампред КНБ рассказал, что законопроектом предусмотрены изменения и в действующий закон «О связи».

«Он будет дополнен возможностью предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, приостановить работу сетей и средств связей в случаях, не терпящих отлагательств, и которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», — отметил Колкобаев.

Помимо этого, поправки предусматривают создание единой базы IMEI-кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны. А также введение их регистрации для соотнесения с абонентскими номерами пользователей.

По словам Колкабаева, такие меры позволят оперативно устанавливать объекты заинтересованности правоохранительных и специальных органов, сократить ввоз контрафактных устройств и уменьшить кражи чужого имущества.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять антитеррористический пакет законов после теракта в Актюбинске (Актобе), который случился 5 июня 2016 года. Напомним, тогда в результате нападения религиозных экстремистов на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии Казахстана погибли 7 человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.

8 июня глава государства выступил с заявлением по данному террористическому акту: «Пользуясь либеральностью государственной политики и наших законов, кое-кто захотел проверить государственную власть на прочность. Заявляю, что мы всегда будем принимать самые жёсткие меры для подавления экстремистов и террористов. Для этого у государства есть все возможности и силы. Мы все знаем, что так называемые «цветные революции» имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки проявились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад», — отметил президент.

На совместном заседании палат парламента 1 сентября Нурсултан Назарбаев еще раз вернулся к этому вопросу. Он сообщил, что по его поручению разработаны и вносятся в Мажилис (нижняя палата) парламента семь законопроектов по вопросам противодействия экстремизму, терроризму, а также по контрразведывательной деятельности, дактилоскопической и геномной регистрации, пробации, укреплению информационной безопасности страны.

«Мы будем разрабатывать эти законы и будем предлагать депутатам для принятия ради безопасности нашей республики. И нужно прекратить инсинуации, как будто мы что-то там нарушаем. Самое главное — сохранить безопасность, стабильность в обществе, чтобы люди спокойно работали и спали. Поэтому прошу депутатов очень серьезно отнестись к этим предложениям и до конца текущего года решить все накопившиеся вопросы», — отметил Назарбаев.