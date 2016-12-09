Астана, 9 декабря, 2016, 14:54 — ИА Регнум. По делу о хищениях нефти в Актюбинске (Актобе) арестованы 4 человека. Как сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все четверо — приверженцы салафизма.

Relax.tavrika.su Арест

«Задержанных много, но арестованы пока 4 человека. Подозреваемые перегоняли нефть на машинах. Завозили на предприятие (ТОО «Актобе нефтепереработка» — ИА REGNUM ), там перерабатывали и выгоняли бензин», — сообщил источник.

Напомним, 7 декабря стало известно о том, что неподалеку от нефтеперерабатывающего завода ТОО «Актобе нефтепереработка», а также в других частях города Актюбинска силами Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции и Министерства внутренних дел Актюбинской области проводится спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого, арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое «криминальное» покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти. В настоящее время проводятся обыски по местам их проживания, а также в ряде предприятий, по предварительным данным, занимающихся легализацией краденой нефти. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», — говорилось в распространенном в тот же день сообщении пресс-службы КНБ.

Вечером 7 декабря стало известно, что задержания и аресты по данному делу проводились не только в Актюбинске, но и в других регионах республики. Так, в Алма-Ате был задержан лидер преступной группировки «Четыре брата» — 50-летний инвалид Еркин Избасар. По версии правоохранительных органов, именно этот человек покровительствовал расхитителям нефти.

Следует отметить, что Еркин Избасар известен как спортивный меценат. Раньше он профессионально занимался вольной борьбой, однако после аварии, случившейся в 1998 году, Избасар оказался прикованным к инвалидной коляске.

По словам полковника КНБ в отставке Арата Нарманбетова, ОПГ «Четыре брата» существует уже 25 лет.

«Эта группировка — ровесник нашей Независимости… Что мешало силовикам и раньше провести спецоперации и локализовать преступников? Как только банда задела интересы государства, воровала нефть, сразу за них взялись. Я думаю, это не последнее задержание, будут громкие имена, там все переплетено, завязано. Уверен, что в разработке еще много таких», — поделился Нарманбетов своим мнением с порталом Tengrinews.

Что же касается самой группировки «Четыре брата», известно, что позднее она стала называться «Айшуак-Жантугел». По данным портала «Криминальные авторитеты и воры в законе», эта ОПГ активно сотрудничала с другими известными группировками — «Рыжий Алмаз» и «Атабы». Сообщается также, что «Четыре брата» контролировала рынки сбыта ГСМ в Актау и в Алма-Ате, игорно-развлекательный и торговый бизнес, вещевые рынки и автостоянки, зерновой бизнес. В лидерах группы помимо Избасара состояли также Серик Матышев, более известный как Серик Жантугел, и Курмангали Сатыбалдиев.

Вместе с Еркином Избасаровым были задержаны его телохранитель и водитель.

Напомним, Актюбинск уже фигурировал в криминальных сводках 5 июня 2016 года, когда группа религиозных экстремистов совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера». Во время теракта погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики убили 18 боевиков, задержали ещё девятерых. Власти заявили, что боевики были салафитами. 28 ноября, согласно приговору суда, семеро актюбинских террористов получили пожизненное лишение свободы. Еще двое участников теракта приговорены к 20 и 22 годам лишения свободы.