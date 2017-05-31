Астана, 31 мая, 2017, 04:40 — ИА Регнум. В июле прошлого года в Казахстане произошел теракт. 25 боевиков напали на оружейные магазины, а затем — на часть Национальной гвардии. Как и в случае предыдущего теракта, произошедшего в 2012 году и давшего начало череде подобных событий, местом действия стала Актюбинская область. Как разворачивалось противодействие терроризму за истекший год, анализируется в статье постоянного автора ИА REGNUM Марата Шибутова.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Меры, принятые согласно разработанной «Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013−2017 годы», оказались необходимыми, но недостаточными.

А в прошедшем сентябре был разработан еще один проект — «Обеспечение национальной безопасности», объединивший 200 представителей различных ведомств, включая силовиков, общественников, экспертов и представителей министерств. Пилотным регионом для осуществления этого проекта стала Актюбинская область. Действовавшая в его рамках группа плотно работала в регионе, занимаясь консультативной, просветительской, правозащитной, социальной, медицинской деятельностью. Озвученные 19 мая итоги этой работы дают повод для тревоги.

Актюбинская область — наиболее исламистская часть страны. Радикалы финансируются из легальных и «полулегальных» источников, а вот выделяемые государством на борьбу с терроризмом средства расходуются непродуманно — имеют место и саботаж, и хищения.

Каковы перспективы ситуации, читайте здесь: Год после теракта в Актюбинске: итоги борьбы с терроризмом в Казахстане

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