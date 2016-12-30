Актюбинск (Актобе), Казахстан, 30 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Продавец сотовых телефонов Амангос Ирбулатов из казахстанского города Актобе (Актюбинск) осужден на 5 лет лишения свободы за распространение в социальной сети «Вконтакте» аудиозаписей с призывом совершить джихад.

Rrnews.ru Суд

Актюбинская газета «Актобе Таймс» сообщает подробности о жизни осужденного: 24-летний Амангос Ирбулатов недавно женился, детей нет. По словам отца, работал помощником тренера по гандболу с зарплатой 20 тысяч тенге (4 тыс. руб.) в месяц.

«Вот он и связался с этими (салафитами — ИА REGNUM ). С тренерством совмещал работу сварщика, летом были хорошие объемы, зимой поменьше», — говорит отец осужденного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство салафитов в Казахстане зарабатывают на жизнь скупкой и продажей сотовых телефонов. Амангос Ирбулатов также со временем присоединился к этому бизнесу. Затем увлекся чтением намаза. Стал скачивать из интернета аудиозаписи экстремистского содержания, после чего публиковал их в социальной сети «Вконтакте». 28 сентября его задержали и арестовали за «возбуждение религиозной розни» и «призывы к терроризму». Прокуроры просили для Ирбулатова 6,5 лет лишения свободы и конфискации имущества. На суде Амангос полностью признал свою вину и попросил облегчить ему наказание.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актюбинске группа религиозных экстремистов совершила нападение на оружейные магазины «Паллада» и «Пантера». Во время теракта погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики убили 18 боевиков, задержали ещё девятерых. Власти заявили, что боевики были салафитами. 28 ноября, согласно приговору суда, семеро актюбинских террористов получили пожизненное лишение свободы. Еще двое участников теракта приговорены к 20 и 22 годам лишения свободы.

7 декабря стало известно о том, что неподалеку от нефтеперерабатывающего завода ТОО «Актобе нефтепереработка», а также в других частях города Актюбинска силами Комитета национальной безопасности Казахстана совместно с сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции и Министерства внутренних дел Актюбинской области проводится спецоперация по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением и незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого, арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое «криминальное» покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», — говорилось в распространенном в тот же день сообщении пресс-службы КНБ.

Вечером 7 декабря стало известно, что задержания и аресты по данному делу проводились не только в Актюбинске, но и в других регионах республики. В числе задержанных оказался и лидер организованной преступной группировки «Четыре брата» 50-летний инвалид Еркин Избасар, который считается главным покровителем расхитителей нефти.