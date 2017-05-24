В массовом сознании борьба с террористами ассоциируется с бравыми спецназовцами, на крайний случай — со следователями и аналитиками. На самом деле, очень многое тут зависит от совсем, кажется, обыденных вещей: качества институтов, развития местного бизнеса, занятости, культурного досуга и так далее. Потому что спецназ — это на самом деле показатель проигрыша государственной машины: значит, допустили, не выявили, не провели профилактику, не взяли на стадии подготовки, и все пришлось исправлять силовым способом.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

В начале июня 2016 году Казахстан был поражен террористическим актом в Актюбинской области, когда 25 террористов сначала напали на оружейные магазины, а потом на часть Национальной гвардии. Это был первый террористический акт с 2012 года, но надо помнить, что волна терактов 2011—2012 годов тоже началась с Актюбинской области — когда 17 мая Рахимжан Махатов организовал взрыв в здании областного департамента Комитета национальной безопасности, а в июле в Темирском районе в селе Шубарши проводилась спецоперация против убивших полицейских исламистов. Как говорят эксперты в кулуарах, в Актюбинской области с «гастролями» когда-то побывал известный российский террорист Александр Тихомиров, он же Саид Бурятский, и результаты его проповедей до сих пор приносят свои плоды. То есть в регионе явно есть укорененная сеть религиозных экстремистов, которые время от времени атакуют власть.

Для борьбы с терроризмом в 2013 году по всей стране под руководством Генеральной прокуратуры была разработана «Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013−2017 годы». Но 2016 год показал, что для Актюбинской области этих мер оказалось недостаточно. И тогда в сентябре был придуман новый проект — «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» (Обеспечение национальной безопасности), пилотный вариант которого и реализовался в Актюбинской области. В чем была его суть?

Была собрана межведомственная группа из 200 человек, в составе которой были представители министерств, силовики, эксперты и общественные деятели. Группа объездила всю область. Ее деятельность включала в себя несколько направлений:

развитие малого и среднего бизнеса — консультации, выделение займов, тренинги и мастер-классы по открытию своего бизнеса;

культурно-просветительское — показаны ролики, спектакли, проводились лекции;

прием граждан — решали различные нужды;

вопросы трудоустройства и защиты прав работников — устраивали на работу, объясняли трудовым коллективам их права, разъясняли работодателям их обязанности;

медицинские — выезжал специальный медицинский поезд, который проводил в отдаленных населенных пунктов прием и лечение больных.

Группа выезжала в регион в 2016 году осенью, а затем еще весной 2017 года. И вроде поработала хорошо — охватила около 145 тысяч человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

Но реальное положение в регионе и вообще в стране с борьбой с терроризмом было озвучено 19 мая в Актюбинске на выездном заседании комитета Мажилиса (нижняя палата парламента) по международным делам, обороне и безопасности. Особую важность заседанию придавало участие в нем помимо депутатов спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина, министра по делам религий и гражданского общества Нурлана Ермекбаева, акима (губернатора) Актюбинской области Бердыбека Сапарбаева, заместителя председателя КНБ, заместителя руководителя Антитеррористического Центра РК Нургали Билисбекова, заместителя генерального прокурора Марата Ахметжанова, первого заместителя министра внутренних дел Марата Демеуова, ответственного секретаря Министерства информации и коммуникаций Жаната Кожахметова, руководителей местных исполнительных органов области, депутатов областного маслихата, представителей общественности, религиозных объединений, теологов и экспертов.

Важное примечание — после конституционной реформы (пусть в массовом сознании это еще не отразилось и даже не вся элита это поняла), постепенно значение парламента, а особенно Мажилиса растет. Это видно по депутатским запросам, по обсуждениям, по критике на правительственном часе, по проводимым слушаниям. Очевидным это станет, правда, только после ощутимого конфликта парламента с правительством, когда парламент начнет реализовывать свои права по контролю кадрового состава правительства.

Так вот, на этом совещании прозвучали очень и очень интересные вещи, которые, почему-то не очень хорошо разошлись в казахстанской прессе. Суммируя все сказанное руководителями государственных органов, можно выделить несколько важных вещей.

В Актюбинской области самое большое количество исламистов в стране, их число измеряется тысячами человек — только детей там 2,5 тысячи. Женщины среди них составляют 30%. На каждого салафита уже есть определенное досье. Основное финансирование радикалов идет от промыслов откровенно криминальных (воровство и продажа нефти) до не очень легальных (скупка, ремонт и перепродажа сотовых телефонов). В странах Ближнего Востока находится 500 радикалов-джихадистов — граждан Казахстана. Причем часто это семьи — есть женщины и дети. Для возвращения они используют фальшивые документы — в основном Украины и Таджикистана. Но в рамках борьбы с этим есть новое оборудование для различения подделок, и все приметы этих радикалов известны. В Казахстане существует около 1000 религиозных детских учебных заведений. Туда ежегодно принимается около 30 тысяч детей. В Актюбинской области 516 детей салафитов ходят в школы, в соседней Атырауской — около 300. Несмотря на недостаток теологов, Духовное управление мусульман Казахстана работает с осужденными радикалами — в исправительных учреждениях работает 95 имамов. Средства на борьбу с терроризмом идут огромные, но тратятся они неразумно. Довольно часты как хищения, так и откровенно плохая работа — часто деньги осваивают непрофессионалы.

В общем, ситуация хотя и не критическая, но тем не менее довольно серьезная. Предлагается не только запустить волну изменений в законодательство, в том числе в ключевой закон «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», но и распространить проект Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» (Обеспечение национальной безопасности) на всю страну.

А теперь немного статистики на основе формы № 1-ЭТ «Отчет о правонарушениях, связанных с экстремизмом и терроризмом и о состоянии прокурорского надзора» как по Казахстану, так и по Актюбинской области.

Уголовные дела, зарегистрированные и отправленные в суд в 2016 году

Статья Уголовного кодекса

Казахстан в целом

Актюбинская область

Зарегистри-рованных

Отправ-ленных в суд

Зарегистри-рованных

Отправ-ленных в суд

151

66

24

12

5

2

2

0

3

2

0

0

10

7

1

1

157

96

24

12

90

33

15

5

20

5

4

1

18

8

6

0

38

17

2

1

492

236

78

32

Уголовные дела, зарегистрированные и отправленные в суд в первом квартале 2017 года

Статья Уголовного кодекса

Казахстан в целом

Актюбинская область

Зарегистри-рованных

Отправ-ленных в суд

Зарегистри-рованных

Отправ-ленных в суд

96

13

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

11

3

1

23

3

1

0

9

2

0

0

6

1

1

0

9

5

1

1

178

35

12

3

Как видно, если говорить о Актюбинской области, произошло довольно серьезное снижение активности террористов и экстремистов, да и в целом в Казахстане за этот год пока не было ни одного террористического акта. Так что можно сказать, что стратегия государства работать именно с социально-экономической обстановкой, которая порождает терроризм, является действенной.

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