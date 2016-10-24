Астана, 4 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум.



Radulescu Andrei Террористы

В казахстанском городе Актобе (Актюбинск) продолжается судебный процесс над террористами, устроившими нападение на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии 5 июня 2016 года, в результате которых погибли восемь человек, трое из которых — военнослужащие. Еще 23 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, на скамье подсудимых оказались 29 человек, из них 9 — по обвинению в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте. Это Бакыт Куанышбаев, Айдос Жубанов, Азамат Абдрахманов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Асхат Рахметов, Арсен Танатаров, Асхат Имангалиев и Ануар Садихов. Самому старшему из них 33 года, самому младшему — 23. Восемнадцати подозреваемым предъявлено обвинение в недонесении о готовившемся преступлении, еще двоим — в укрывательстве.

Действия обвиняемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Казахстана: 99 («Убийство»), 192 («Разбой»), 255 («Акт терроризма»), 257 («Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности») и др. Интересы подсудимых представляют 27 адвокатов. Потерпевшими значатся 88 человек, по делу также проходит около 50 свидетелей. Материалы дела составили 201 том.

Отметим, что с начала судебного заседания (с 24 октября) по сегодняшний день судом были допрошены 66 потерпевших и 41 свидетель. Как сообщила пресс-служба Актюбинского областного суда, с начала процесса были допрошены также 13 из 29 обвиняемых. Все они раскаялись в своих действиях, но при этом не признали себя виновными, поскольку с их слов выходит, что теракт планировался как месть правоохранительным органам города.

«Не отрицая факт участия в деятельности террористической группы, виновными себя в причинении смерти не признают, в содеянном раскаиваются. Подсудимые участие в террористическом акте объясняют тем, что они поддались призывам Танатарова и Айтуган, которые убеждали их в том, что местные правоохранительные органы устраивают гонения на братьев мусульман, насилуют верующих сестер, и призвали их убивать сотрудников правоохранительных органов города», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается 18 подсудимых, которым вменяется обвинение за недонесение информации о готовящемся теракте, то, по их словам, они не знали, что «недонесение о преступлении» влечет за собой уголовную ответственность.

Судебный процесс на актюбинскими террористами проходит в закрытом режиме. При этом рассмотрение дела ведется не судебном зале, а в СИЗО, в котором содержатся обвиняемые. Как ранее объясняли представители Актюбинского областного суда, такое решение принято в целях безопасности.

Напомним также, что суд в Алма-Ате, где рассматривалось дело «алма-атинского стрелка» Руслана Кулекбаева, совершившего теракт 18 июля, в результате которого погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан, приговорил обвиняемого к смертной казни.