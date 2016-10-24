Актюбинск (Актобе), Казахстан, 24 октября, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В Актюбинском областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам сегодня, 24 октября, начался суд над обвиняемыми в совершении теракта в июне 2016 года.

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Перед судом предстали 29 человек, из них 9 — по обвинению в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте. Это Бакыт Куанышбаев, Айдос Жубанов, Азамат Абдрахманов, Жанабай Куанышбаев, Алибек Акпанбетов, Асхат Рахметов, Арсен Танатаров, Асхат Имангалиев и Ануар Садихов. Самому старшему из них 33 года, самому младшему — 23.

Восемнадцати подозреваемым предъявлено обвинение в недонесении о готовившемся преступлении, еще двоим — в укрывательстве.

Действия обвиняемых квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Казахстана: 99 («Убийство»), 192 («Разбой»), 255 («Акт терроризма»), 257 («Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности») и др.

Интересы подсудимых представляют 27 адвокатов.

Потерпевшими значатся 88 человек, по делу также проходит около 50 свидетелей. Материалы дела составили 201 том.

Добавим, что сегодня 24 октября, также началось главное судебное разбирательство по делу о теракте в Алма-Ате 18 июля, в совершении которого обвиняется Руслан Кулекбаев. В результате теракта погибли восемь сотрудников правоохранительных и специальных органов и двое мирных граждан.

По делу «алма-атинского стрелка» в соучастии обвиняются еще пять человек. Родственники погибших от рук Кулекбаева полицейских просят для него смертной казни.

Разбирательство идет в открытом режиме и продлится до 28 октября включительно.

ИА REGNUM напоминает, что теракт в Алма-Ате случился 18 июля: неизвестные напали на здания Районного отделения внутренних дел и городского Департамента Комитета национальной безопасности.

В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал перестрелки в Алма-Ате террористическим актом. Хотя позже прозвучали заявления от представителей силовых структур о возможном криминальном характере произошедшего.

Также 18 июля власти заявили, что теракт — дело рук одиночки.

Через несколько часов после начала стрельбы в городе был введен «красный» уровень террористической опасности.

Все материалы по алма-атинскому теракту в сюжете: «Перестрелка в Алма-Ате»

Что касается трагедии в Актюбинске (Актобе), то как сообщало ИА REGNUM, 5 июня 2016 года группа вооруженных людей напала на два оружейных магазина и военную часть. Погибли восемь человек, трое из них — военнослужащие. Казахстанские силовики убили 18 боевиков, задержали ещё девятерых. Власти заявили, что боевики были салафитами.

Добавим, что после теракта в Актюбинске в Казахстане ввели «желтый» уровень террористической опасности на всей территории республики — в августе срок его действия продлили до 15 января 2017 года.

Все материалы о теракте в Актюбинске в сюжете: «Террористическая атака в Актюбинске»