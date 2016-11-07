Астана, 7 ноября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. В Казахстане утверждены требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций (ПОДФТ). С текстом правил можно ознакомиться на сайте Национального банка республики.

Surian Soosay Террорист

По этому документу, в платежных организациях республики будут созданы специальные подразделения ПОДФТ, которые получат доступ ко всем помещениям организации, информационным системам, средствам телекоммуникаций, документам и файлам, в том числе доступ к досье клиентов, а также функцию по замораживанию любых операций, связанных с деньгами либо имуществом в случае возникновения подозрений в отношении клиента на предмет его причастности к финансированию терроризма или экстремизма.

В опубликованных правилах указывается список клиентов, чья деятельность автоматически попадает в разряд подозрительных. Среди них: иностранные граждане, включая иностранных публичных должностных лиц, их близких родственников и представителей, иностранные финансовые организации, организации игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Казахстана, лица, предоставляющие туристские услуги, а также иные услуги, связанные с интенсивным оборотом наличных денег, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры, осуществляющие деятельность по отрасли «страхование жизни», лица, осуществляющие деятельность в качестве страховых агентов, лица, осуществляющие посредническую деятельность по купле-продаже недвижимости, религиозные объединения и так далее. При этом в правилах уточняется, что список включает в себя вышеуказанных лиц, но не ограничивается ими.

Что касается иностранных граждан, то, согласно документу, под подозрение в первую очередь будут попадать граждане тех стран, которые включены в перечень государств, не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также государств, в отношении которых применяются международные санкции, принятые резолюциями Совбеза ООН, и граждане стран, которые включены в список государств, представляющих высокий риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на основе других факторов (сведения об уровне коррупции, незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков, сведения о поддержке международного терроризма и другое).

При этом указывается, что при возникновении подозрения в отношении клиента спецподразделения должны будут осуществить его идентификацию, а также установить цель сделки.

«В зависимости от уровня риска клиента степень проводимых организацией мероприятий выражается в упрощенной, стандартной либо углубленной идентификации клиента, бенефициарного собственника», — поясняется в правилах.

А теперь самое интересное: что может послужить основанием для проведения идентификации.

«Установление деловых отношений с клиентом, за исключением реализации электронных денег на сумму, не превышающую стократный размер месячного расчетного показателя (212 100 тенге — 42 420 руб.), а также распространение платежных карточек, сумма которых не превышает 200 тысяч тенге (40 тыс. руб.); совершения клиентом разовой операции (сделки) на сумму: превышающую 500 тыс. тенге (100 тыс. руб.) при приеме наличных денег для зачисления на банковский счет физического лица посредством оборудования (устройства), предназначенного для приема наличных денег, в том числе путем совершения за один календарный день нескольких операций (сделок); превышающую и (или) равную стократному размеру месячного расчетного показателя при приеме платежей, совершаемых с использованием электронных денег; превышающую 2 млн тенге (400 тыс. руб.) при приеме безналичных платежей и (или) переводов денег без использования банковского счета; превышающую 200 тыс. тенге при осуществлении операции с использованием платежной карточки, не являющейся средством доступа к банковскому счету», — указывается в правилах.

Кроме того, основанием для углубленной идентификации клиента может стать наличие причин для сомнения в достоверности ранее полученных данных.

При этом поясняется, что упрощенная идентификация проводится организацией при установлении деловых отношений с банками второго уровня, страховыми (перестраховочными) организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг — резидентами Казахстана. Углубленная же идентификация проводится организацией при присвоении клиенту высокого уровня риска; при выявлении в процессе мониторинга и изучения операций клиента подозрительной операции (сделки) либо попытки ее совершения; при наличии сомнений в достоверности представленных клиентом сведений; по решению ответственного работника и т. д.

Напомним, 5 октября 2016 года Мажилисом (нижняя палата) парламента Казахстана в первом чтении был одобрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Соответствующее распоряжение об ужесточении законодательства в части противодействия терроризму и экстремизму, оборота, хранения и продажи оружия, в области регулирования миграции и религиозных объединений было дано президентом Казахстана после террористической атаки в Актюбинске 5 июня 2016 года.