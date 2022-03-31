Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро перестроит олимпийские объекты в школы
Шесть лет потребовалось Рио-де-Жанейро для того, чтобы начать выполнять одно из своих самых громких олимпийских обещаний — перестроить спортивные объекты в школы после окончания Олимпиады 2016 года. Об этом сообщает новостное агентство Folha de S.Paulo. 28 марта рабочие приступили к демонтажу...
31 марта 2022
Рё Киюна из Японии стал чемпионом Олимпиады по карате в дисциплине «ката»
Японский каратист Рё Киюна стал обладателем золотой олимпийской медали на турнире по этому виду единоборств в дисциплине «ката» на летних Играх в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM. Следите за развитием событий в трансляции: «Вопреки пандемии: Олимпиада в Токио — все новости»...
6 августа 2021
Александр Попов подает в суд в ответ на обвинение в подкупе
Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с заявлением бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о передаче взяток членам МОК в обмен на...
5 июля 2019
Глава олимпийского комитета Украины отверг обвинения в коррупции
Глава олимпийского комитета Украины, бывший прыгун Олег Бубка отверг обвинения в коррупции, предъявленные бывшим губернатором Рио-де-Жанейро. Об этом чиновник написал 5 июля на своей странице в социальной сети Twitter. «Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио...
5 июля 2019
Экс-глава Рио-де-Жанейро признался в подкупе голосов за столицу ОИ-2016
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал дал признательные показания по делу о проведении выборов хозяина Олимпиады-2016. Как он заявил в ходе судебного заседания в Федеральном суде Бразилии по делу о коррупции, состоявшегося накануне, 4 июля, для победы столицы Бразилии было подкуплено не...
5 июля 2019
Олимпийского чемпиона по плаванию из США снова судят в Рио
В Бразилии возобновлено расследование дела о даче ложных показаний против шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию американца Райана Лохте, 26 октября сообщает телекоммуникационная компания Globo. Государственная прокуратура штата Рио-де-Жанейро в четверг получила постановление суда, в...
27 октября 2017
Бразилия: Под стражу взят директор олимпийского комитета страны
взят 5 октября под стражу в рамках расследования коррупционных смех получения страной возможности проведения игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, сообщает Associated Press. В сентябре Нузман, который является почетным членом МОК, уже задерживался бразильскими и французскими властями. По их словам, он...
5 октября 2017
МОК не намерен платить долги за организаторов ОИ-2016
Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оказывать помощь организаторам Олимпиады 2016 года в погашении задолженности перед поставщиками и третьими лицами. Об этом сообщает Inside The Games. По данным издания, организаторы ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро должны поставщикам около $28 млн. В...
10 июля 2017
Более 130 медалей Игр-2016 покрылись ржавчиной
Некоторые из медалей, которые были вручены спортсменам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, прошедшей в 2016 году, нуждаются в замене из-за возникших проблем с покрытием, об этом сообщил 19 мая директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр Марио Андрада агентству France-Presse (AFP). Руководитель...
20 мая 2017
Усейн Болт объяснил, почему он не жалеет о своем уходе из спорта
Знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт заявил, что не жалеет о своем решении покинуть легкую атлетику, так как он достиг всего, чего хотел, сообщает 14 февраля Reuters. «Я задал Майклу Джонсону (американский легкоатлет, спринтер — прим. ИА REGNUM ) этот же самый вопрос. Я спросил его, почему он...
14 февраля 2017
Медведев назвал Макларена лицом «с неясным политическим статусом»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы с журналистами в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым» заявил, что антидопинговая кампания, развернувшаяся накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, превратилась в антироссийскую кампанию. «Это абсолютно точно. Нам намекали, говорили на разных...
15 декабря 2016
CAS лишил российского боксера Михаила Алояна серебряной медали Игр в Рио
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) отклонил апелляцию 28-летнего российского боксера Михаила Алояна, в допинг-пробе которого на XXXI Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро был обнаружен запрещенный препарат. Теперь Алоян лишается серебряной медали, которую он завоевал в...
8 декабря 2016
Путин: Программа противодействия допингу будет готова в начале 2017 г
В последнее время Россия постоянно сталкивается с попытками внешнего давления. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Среди таких он назвал мифы про российскую агрессию и травлю спортсменов, включая паралимпийцев. Вместе с тем...
1 декабря 2016
Российская гимнастка Кудрявцева вынуждена завершить карьеру
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряная призер XXXI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева завершает свою спортивную карьеру на самом её пике из-за тяжелых последствий перелома ноги. Об этом сегодня, 28 ноября, заявила глава Всероссийской...
28 ноября 2016
В Ростовской области олимпийцев и их тренеров премируют на 27 млн рублей
В Ростовской области премируют олимпийцев, достойно защитивших российский триколор в Рио-де-Жанейро, и их тренеров. Из региональной казны на эти цели выделено свыше 27 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 9 ноября сообщили в управлении по информационной политике региона. Денежные поощрения вручат не...
9 ноября 2016
Самозванцы участвовали в параде олимпийцев в Манчестере
Двое молодых людей (имена которых не называются), используя пластиковые медали и спортивные костюмы сборной Великобритании, приняли участие в параде олимпийцев в английском Манчестере. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, Sky News. Отмечается, что «спортсмены» с пластиковыми медалями на шее...
18 октября 2016
Подозреваемый в подготовке теракта на ОИ-2016 забит до смерти в тюрьме
В бразильской тюрьме насмерть забили подозреваемого в подготовке террористического акта на XXXI летних Олимпийских играх. Об этом сегодня, 16 октября, сообщают местные СМИ. Сообщается, что Валдир Перейду де Рош был забит до смерти в тюрьме города Варзеа-Гранди на следующий день после того, как он...
16 октября 2016
Киргизстанского олимпийца-тяжелоатлета лишили лицензии из-за допинга
Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение о дисквалификации киргизстанского спортсмена Иззата Артыкова за нарушение антидопинговых правил во время участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Отмечается, что помимо атлета из Киргизии, также лишились лицензии спортсмены из Польши...
14 октября 2016
Гамба: Сборная России по дзюдо недовольна выступлением на ОИ в Рио
Представителям сборной России по дзюдо не удалось в полной мере реализовать свой потенциал на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил генеральный менеджер команды Эцио Гамба. «Я и моя команда недовольны выступлением в Рио, мы не показали весь свой...
6 октября 2016
Порошенко раскрыл свою спортивную «тайну»
Президент Украины Петр Порошенко в течение двух лет занимался греблей на каноэ. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам глава государства во время награждения украинских олимпийцев и параолимпийцев в Киеве. «Что такое гребля на каноэ, я знаю лично, — сказал Порошенко, поздравляя...
5 октября 2016