Токио, 6 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Японский каратист Рё Киюна стал обладателем золотой олимпийской медали на турнире по этому виду единоборств в дисциплине «ката» на летних Играх в Токио. Об этом 6 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Карате

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В финальном выступлении Киюна набрал 28,72 балла, в то время как его оппонент — представитель Испании Дамиан Кинтеро — только 27,66 балла.

При этом обладателями бронзовых наград стали Ариэль Торрес из США и представитель Турции Али Софуоглу.

Дисциплина «ката» в карате является серией упражнений, которая имитирует бой с воображаемыми соперниками.

Отметим, решение о включении карате в программу Олимпиады в Токио было принято на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в 2016 году. При этом в 2019 году было принято решение, что этот вид единоборств будет исключен из программы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.