Киев, 5 июля, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Глава олимпийского комитета Украины, бывший прыгун Олег Бубка отверг обвинения в коррупции, предъявленные бывшим губернатором Рио-де-Жанейро. Об этом чиновник написал 5 июля на своей странице в социальной сети Twitter.

Noc-ukr.org Сергей Бубка

«Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию. Господин Диак (Ламин Диак — бывший почётный член Международного олимпийского комитета ИА REGNUM ) никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах в принимающем городе на Олимпийских играх 2016 года», — сказано в сообщении.

Бубка добавил, что использует своих адвокатов, чтобы защитить своё честное имя любыми законными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что не менее девяти членов Международного олимпийского комитета получили взятку на сумму $2 млн, чтобы Олимпиада-2016 года прошла в Рио-де-Жанейро. В числе подкупленных членов комитета он указал представителя Украины.