Москва, 1 декабря, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В последнее время Россия постоянно сталкивается с попытками внешнего давления. Об этом заявил сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Среди таких он назвал мифы про российскую агрессию и травлю спортсменов, включая паралимпийцев.

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Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что допинговый скандал подстегнул развитие российской спортивной медицины и сообщил, что национальная программа противодействия допингу будет готова в начале будущего года.