Бразилиа, 31 марта, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Шесть лет потребовалось Рио-де-Жанейро для того, чтобы начать выполнять одно из своих самых громких олимпийских обещаний — перестроить спортивные объекты в школы после окончания Олимпиады 2016 года. Об этом сообщает новостное агентство Folha de S.Paulo.

Pixabay.com Рио-2016

28 марта рабочие приступили к демонтажу гандбольной арены олимпийского парка. Использованные в олимпийских объектах лифты и кондиционеры будут повторно использоваться в четырех государственных школах, которые будут построены на месте олимпийских объектов.

Во время запуска олимпийской инфраструктуры мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэса утверждал, что все конструкции спроектированы таким образом, что их можно будет легко демонтировать и использовать при строительстве школ. Тем не менее, сразу после Олимпиады объекты были заброшены, и выполнять обещание мэрия начала только в марте 2022 года.