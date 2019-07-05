Бразилиа, 5 июля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал дал признательные показания по делу о проведении выборов хозяина Олимпиады-2016. Как он заявил в ходе судебного заседания в Федеральном суде Бразилии по делу о коррупции, состоявшегося накануне, 4 июля, для победы столицы Бразилии было подкуплено не менее девяти членов Международного Олимпийского комитета (МОК) на сумму $2 млн. Об этом сообщает газета UOL.

stux Олимпиада в Рио. 2016

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По словам Кабрала, среди тех, кому были переданы взятки, также были и бывшие олимпийские чемпионы — российский пловец Александр Попов и украинский прыгун в высоту Сергей Бубка.

Бывший глава Рио-де-Жанейро утверждает, что деньги для подкупа чиновников МОК ему предоставил бразильский предприниматель Артур Суарес. При этом экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс знали о переводе этих средств, однако в коррупционной схеме не участвовали.

На допросе, проведенном по инициативе его адвокатов, Сержио Кабрал выразил желание заключить сделку со следствием.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о том, что столицей XXXI летних Олимпийских игр 2016 года станет бразильский мегаполис Рио-де-Жанейро, Международный олимпийский комитет принял в октябре 2009 года, на прошедшей в Копенгагене 121-й сессии МОК. По итогам тайного голосования в третьем туре Рио-де-Жанейро обошёл столицу Испании — Мадрид. В первых двух турах из дальнейшей борьбы выбыли Чикаго и Токио.

Отметим, что ещё до начала голосования Рио-де-Жанейро наряду с Чикаго считался наиболее вероятным претендентом на победу. В поддержку бразильского города выступили президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва, король футбола Пеле и глава ФИФА Зепп Блаттер.