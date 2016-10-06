Москва, 6 октября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Представителям сборной России по дзюдо не удалось в полной мере реализовать свой потенциал на летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил генеральный менеджер команды Эцио Гамба.

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«Я и моя команда недовольны выступлением в Рио, мы не показали весь свой потенциал, — сказал Гамба. — Мы рады за 3-х наших медалистов, но мы убеждены, что сборная России гораздо сильнее».

Напомним, что сборная России завоевала два золото и одну бронзу на ОИ-2016 в Бразилии.

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