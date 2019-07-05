Москва, 5 июля, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в связи с заявлением бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала о передаче взяток членам МОК в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.

Кубок Александра Попова Александр Попов

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в ходе судебного заседания в Федеральном суде Бразилии по делу о коррупции Кабрал заявил, что организовал подкуп не менее девяти членов Международного Олимпийского комитета (МОК) на сумму $2 млн. Среди подкупленных Кабрал, который сейчас отбывает тюремный срок за мошенничество и коррупцию, назвал имя Александра Попова.

В своем официальном заявлении Попов признал, что «крайне удивлен появлению подобной информации с незаконным использованием моего имени. С большим сожалением для города Рио-де-Жанейро и бывшего губернатора Сержио Кабрала, готов официально заявить, что, во-первых, я вообще за Рио-де-Жанейро не голосовал, во-вторых, я не участвовал ни в каких переговорах на подобные темы и с людьми, которых упоминают в информационных источниках, я не знаком и контактов с ними никогда не имел».

Попов сообщил, что намерен сотрудничать по данному вопросу с комитетом по этике МОК и готов готов предоставить любую информацию. Кроме того, он начал подготовку иска о защите прав и достоинства, который предлагает рассмотреть в месте расположения штаб-квартиры Международного олимпийского комитета — Швейцарии.

Между тем Международный олимпийский комитет уже начал расследование в отношении Александра Попова и также обвиненного в коррупции украинского прыгуна и действующего члена МОК Сергея Бубки. Глава комиссии по этике уже связался с членами МОК, против которых выдвинуты обвинения.