Бразилиа, 20 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Некоторые из медалей, которые были вручены спортсменам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, прошедшей в 2016 году, нуждаются в замене из-за возникших проблем с покрытием, об этом сообщил 19 мая директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр Марио Андрада агентству France-Presse (AFP).

Agência Brasil Медали Rio 2016

Руководитель комитета уточнил, что проблема возникла с 6−7% наград. В основном покрытие начало портиться у бронзовых медалей, дефекты были обнаружены у более чем 130 наград.

«Проблемы с медалями возникли из-за того, что они были неправильно обработаны или из-за того, что их роняли, они потемнели или покрылись ржавчиной в тех местах, где сошел лак», — сказал Марио Андрада.

Также Марио Андрада высказал предположение, что у 10 наград, у которых также проявился дефект, это связано с разницей температур.

Сейчас Монетный двор Бразилии, который занимался изготовлением олимпийских наград, должен будет заменить все дефектные медали.

Напомним, для Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, состоявшихся в 2016 году, было изготовлено около 2488 медалей, около 30% которых были выполнены из переработанных материалов.