Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Ростовской области премируют олимпийцев, достойно защитивших российский триколор в Рио-де-Жанейро, и их тренеров. Из региональной казны на эти цели выделено свыше 27 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 9 ноября сообщили в управлении по информационной политике региона.

Rio2016.com Сборная России по гандболу в Рио

Денежные поощрения вручат не только победителям и призёрам Олимпиады-2016, но и участникам главных игр четырёхлетия, занявшим с четвёртого по шестое места.

Известно, что сумма премиальных победителям ОИ-2016 в Бразилии составит по 2 млн рублей, серебряным медалистам вручат по 1,5 млн рублей. Донскому гимнасту Никите Нагорному, который показал пятый результат, положено 200 тыс. рублей.

Наградят также 11 наставников олимпийцев. Тренерам, подготовившим обладателей золотых наград, выплатят по 1 млн рублей, за второй результат — по 700 тыс. рублей, за пятое место — по 100 тыс. рублей.

Напомним, что ранее ростовских спортсменов — победителей и призёров Олимпиады-2016 — наградили денежными премиями из средств городской казны. «Золотые» медалисты получили по 800 тыс. рублей, «серебряные» — по 500 тыс. рублей. По 250 тыс. рублей получили их тренеры.

Подробнее: Ростов-на-Дону: «Золотые» медалисты ОИ-2016 получат по 800 тыс. рублей

Как уже сообщало ИА REGNUM, женскую гандбольную сборную России в Бразилии усилили игроки ГК «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Сень, Анна Седойкина и Марина Судакова. Также выступала за российскую сборную синхронистка Влада Чигирёва. Еще один ростовчанин Никита Нагорный стал обладателем «серебра» Олимпиады-2016 в командных соревнованиях по спортивной гимнастике, в опорном прыжке он показал пятый результат. Тхэквондист из Батайска Алексей Денисенко поднялся в Рио на вторую ступень пьедестала почета.

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