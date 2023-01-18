«Список Магнитского» и его последствия
Бизнесменам из России вернут миллионы долларов, изъятые по делу Магнитского
Замороженные несколько лет назад средства намерены вернуть российским бизнесменам, ранее лишившимся денег из-за дела Магнитского. Речь идёт о перечислении им порядка $50 млн, сообщило The Daily Beast. Читайте также: Швейцария порвала с «делом Магнитского» Решение о возврате средств принял суд...
18 января 2023
МИД Чехии приступает к реализации «закона Магнитского»
Министерство иностранных дел Чехии заявило о создании специального отделения, которое вместе с другими ведомствами займётся реализацией так называемого закона Магнитского о персональных санкциях за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Об этом журналистам 25 июня сообщил глава...
25 июня 2022
Сербии предложили принять «закон Магнитского»
В здании городского парламента Белграда 21 июня представлено сербское издание книги американского бизнесмена и инициатора «закона Магнитского» Билла Браудера под названием «Ордер на замораживание». Перевод книги Браудера на сербский язык опубликовал «Международный институт безопасности» из Белграда...
21 июня 2022
Власти Австралии впервые ввели санкции против РФ по «делу Магнитского»
29 марта власти Австралии ввели санкции против 39 граждан России. Об этом, как передает радиостанция ABC, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн на пресс-конференции. По ее словам, это первый случай, когда власти Австралии применяют ограничительные меры по «делу Магнитского». Она...
29 марта 2022
В Магнитогорске почтили память жертв обрушения многоэтажки
В Магнитогорске Челябинской области почтили память погибших при обрушении части многоэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Об этом сообщили журналистам в мэрии города. В Кафедральном соборе Вознесения Христова 31 декабря состоялись Божественная литургия и панихида. А затем были возложены...
1 января 2022
Парламент Австралии одобрил аналог «акта Магнитского»
Документ под названием «Закон по образцу акта Магнитского» одобрил в двух чтениях парламент Австралии. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн, сообщает 2 декабря газета The Australian. Новый закон позволит руководству страны вводить персональные санкции против лиц, подозреваемых в...
2 декабря 2021
В Чехии намерены принять антироссийский «закон Магнитского»
Новая правящая коалиция Чехии, которая формируется сейчас из пяти партий, намерена пересмотреть отношения с Россией и Китаем, а также принять так называемый закон Магнитского о персональных санкциях за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Об этом член рабочей группы по...
21 октября 2021
Швейцария порвала с «делом Магнитского»
Расследовании о возможной причастности граждан или организаций Швейцарии к «делу Магнитского» прекращено, сообщили 27 июля в швейцарской федеральной прокуратуре. Отмечается, что расследование не выявило никаких данных в пользу обвинения кого-либо в стране. Решено «закрыть процедуру». Читайте также...
27 июля 2021
Челябинец попался на незаконном использовании своего паспорта
В Магнитогорске Челябинской области местный житель заподозрен в незаконном использовании своего паспорта при образовании юридического лица. Об этом сообщает региональное управление СКР. Следователи считают, что этот гражданин предоставил свой паспорт для регистрации фирмы и указал себя её...
2 июня 2021
В Бельгии обвинили в причастности к отмыванию денег двух жителей РФ
Обвинения, в связи с возможной причастностью к отмыванию денег, предъявил двум жителям России бельгийский судья Бруно де Хаус. Об этом 31 мая сообщает издание EUobserver. Кроме того, решением суда у жителей РФ было конфисковано €400 тыс., которые были полученных от продажи квартиры в Антверпене. По...
31 мая 2021
Михаил Фридман попал в западный список потенциально проблемных партнеров
По сведениям РБК, он указал в своем запросе, что «не является «политически значимым лицом (politically exposed person, PEP)». Это противоречило сведениям, содержащимся в широко используемой в мире базе данных World Check и базе данных Henley & Partners (компании, оказывавшей помощь при оформлении...
23 апреля 2021
МИД РФ: австралийское издание разжигает конфронтацию с Москвой
Австралийское издание The Australian открыто нагнетает антироссийские настроения и призывает к принятию законов, направленных против РФ. Об этом говорится в сообщении российского МИД, опубликованном 18 января на странице ведомства в Facebook. В конце 2020 года австралийское издание раскритиковало...
18 января 2021
МИД РФ: Москва ответит на новые санкции со стороны Великобритании
Официальная Москва считает безосновательными введенные властями Великобритании санкции в отношении трех граждан России по обвинениям, якобы связанным с нарушением прав человека в Чечне и оставляет за собой право принять ответные меры. Соответствующее заявление сделала сегодня, 12 декабря...
12 декабря 2020
В Госдуме осудили расширение санкционного «списка Магнитского»
Включение главы Чечни, бойцовского и футбольного клубов «Ахмат» в санкционные «списки Магнитского» — показательная громкая акция со стороны администрации США, не имеющая под собой никаких реальных оснований. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по...
10 декабря 2020
США добавили ещё трёх человек в «список Магнитского»
Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов добавлен в так называемый список Магнитского, сообщили 9 декабря в минфине США. Кроме того, в чёрный список добавлены ещё две фамилии и названия трёх юридических лиц из разных стран. Напомним, так...
9 декабря 2020
ЕС готов утвердить механизм санкций, аналогичный закону Магнитского
Механизм санкций за нарушения прав человека Европейский союз утвердит 7 декабря, сообщил 4 декабря источник в ЕС. Утверждение этого механизма состоится на виртуальном заседании главы МИД ЕС. Механизм касается нарушений прав человека в третьих странах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в...
4 декабря 2020
В ЕС намерены в скором времени утвердить аналог «акта Магнитского»
В ближайшее время Евросоюз утвердит аналогичный американскому «акту Магнитского» санкционный режим, сообщает 30 ноября ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии. «Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время», — сказал он...
30 ноября 2020
Россия ответила Великобритании на санкции по закону Магнитского
Власти Российской Федерации в ответ на санкции Великобритании из-за «дела Магнитского» запретили въезд на территорию РФ представителям Соединенного Королевства. Об этом сегодня, 21 ноября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Захарова напомнила, что...
21 ноября 2020
Россия ввела персональные санкции в отношении подданных Великобритании
Власти России ввели запрет на въезд в страну 25 подданным Великобритании. Об этом 21 ноября сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Указанные санкции были введены в ответ на аналогичные меры, принятые Лондоном по так называемому «делу Магнитского». В...
21 ноября 2020
ЕК приступила к разработке санкционного механизма «имени Навального»
Европейская комиссия готовит для передачи в Совет Евросоюза два юридических акта о создании будущего механизма введения односторонних санкций ЕС за нарушения прав человека в любой стране мира. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила...
22 сентября 2020