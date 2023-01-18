Берн, 18 января, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Замороженные несколько лет назад средства намерены вернуть российским бизнесменам, ранее лишившимся денег из-за дела Магнитского. Речь идёт о перечислении им порядка $50 млн, сообщило The Daily Beast.

VOA Сергей Магнитский

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Решение о возврате средств принял суд Швейцарии, журналисты ознакомились с документами инстанции. Деньги могут получить обратно ранее занимавшая руководящую должность в московской налоговой инспекции Ольга Степанова ($5,5 млн), её муж предприниматель Дмитрий Клюев (порядка $37 млн), бизнесмен Денис Кацыв ($8,1 млн).

Судом принято решение вернуть более 55% всех замороженных средств в связи с расследованием дела Магнитского.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование о возможной причастности граждан или организаций Швейцарии к «делу Магнитского» прекращено. Никаких данных в пользу обвинения кого-либо в стране не было выявлено.