Канберра, 29 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. 29 марта власти Австралии ввели санкции против 39 граждан России. Об этом, как передает радиостанция ABC, заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн на пресс-конференции.

The Official CTBTO Photostream Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн

По ее словам, это первый случай, когда власти Австралии применяют ограничительные меры по «делу Магнитского».

Она отметила, что 14 человек из списка подозреваются в коррупции, а ещё 25 якобы могут быть причастны к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.

«Эти лица будут подвергнуты целенаправленным финансовым санкциям, включая замораживание активов и запрет на поездки», — заявила Пейн.

Напомним, что российский адвокат Сергей Магнитский скончался в России в 2009 году, находясь в тюремном заключении.

Как пишет австралийская пресса, новые санкции Австралии, объявленные 29 марта против граждан Российской Федерации, являются не последними. Готовятся ли новые ограничительные меры в отношении граждан РФ, Пейн не уточняла.