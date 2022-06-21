Белград, 21 июня, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В здании городского парламента Белграда 21 июня представлено сербское издание книги американского бизнесмена и инициатора «закона Магнитского» Билла Браудера под названием «Ордер на замораживание».

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

Перевод книги Браудера на сербский язык опубликовал «Международный институт безопасности» из Белграда.

В мероприятии в онлайн-режиме принял участии автор книги. Браудер рассказал о том, что «после убийства московского сотрудника Сергея Магнитского» он вложил все свое время и энергию в то, «чтобы наказать причастных к этому убийству».

«Сербия на перепутье. Она должна принять решение о Путине и о России, и я верю, что Сербия примет такое решение, которое отнесет ее к оставшемуся цивилизованному миру, где царит демократия и уважают права человека. Лучшим доказательством этого будет когда Сербия примет закон Магнитского», — процитировало агентство «Бета» слова Браудера.

Напомним, что ЕС и США приняли так называемый закон Магнитского после смерти юриста Сергея Магнитского в изоляторе «Матросская тишина» в Москве. Связанный с ним закон установил санкции в отношении официальных лиц РФ, причастных к гибели российского юриста или даже просто имеющих (по мнению США) отношение к ней.