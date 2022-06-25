Прага, 25 июня, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Чехии заявило о создании специального отделения, которое вместе с другими ведомствами займётся реализацией так называемого закона Магнитского о персональных санкциях за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Об этом журналистам 25 июня сообщил глава МИД Ян Липавский.

Флаг Чехии

«Новое отделение с небольшим составом возникнет путем внутренней реорганизации МИД. В сотрудничестве с другими чешскими ведомствами оно будет рассматривать выдвижение в национальный санкционный список тех субъектов, которые допустили серьезные противозаконные действия, но до сих пор не были включены в санкционные списки ЕС», — цитирует Липавского РИА Новости.

Национальный санкционный закон в Чехии ещё не принят. Документ предстоит рассмотреть парламенту республики.