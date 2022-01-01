Магнитогорск, Челябинская область, 1 января, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области почтили память погибших при обрушении части многоэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

74.mchs.gov.ru На месте трагедии в Магнитогорске

В Кафедральном соборе Вознесения Христова 31 декабря состоялись Божественная литургия и панихида. А затем были возложены цветы к памятной плите.

«Такая трагедия никогда не должна повториться, мы делаем для этого все необходимое», — заверил глава города Сергей Бердников.

Как сообщало ИА REGNUM, часть дома обрушилась рано утром 31 декабря 2018 года. Причиной стал взрыв. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.