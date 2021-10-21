Прага, 21 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Новая правящая коалиция Чехии, которая формируется сейчас из пяти партий, намерена пересмотреть отношения с Россией и Китаем, а также принять так называемый закон Магнитского о персональных санкциях за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ. Об этом член рабочей группы по подготовке программы для правящей коалиции Мартин Дворжак рассказал журналистам.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Он пояснил, что новое чешское правительство, выстраивая внешнеполитический курс, будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела. Это означает акцент на права человека и гражданское общество.

Приоритет в готовящейся программе отдан двусторонним отношениям, в первую очередь, с Германией. Её авторы также заявят о стратегическом партнерстве с Израилем и о том, что отношениям с Россией и Китаем нужна ревизия.

Коалиция также намерена принять «закон Магнитского». Программа ограничит доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре Чехии. Также предполагается увеличить оборонные траты до 2% ВВП к 2025 году. Таково условие для членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату чешского парламента состоялись 8 и 9 октября.

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