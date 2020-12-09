Вашингтон, 9 декабря, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов добавлен в так называемый список Магнитского, сообщили 9 декабря в минфине США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, в чёрный список добавлены ещё две фамилии и названия трёх юридических лиц из разных стран.

Напомним, так называемый закон Магнитского действует в США с 2012 года. Первоначально в список тех, кого в США считают «виновными» в смерти Сергея Магнитского — скончавшегося в московском СИЗО афериста, подельника международного преступника Билла Браудера — были включены 60 человек.

Фигуранты списка — чиновники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генпрокуратуры и ФСИН. Со временем в список неоднократно добавляли новых лиц.