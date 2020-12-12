Москва, 12 декабря, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Официальная Москва считает безосновательными введенные властями Великобритании санкции в отношении трех граждан России по обвинениям, якобы связанным с нарушением прав человека в Чечне и оставляет за собой право принять ответные меры. Соответствующее заявление сделала сегодня, 12 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании ввели санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц. В частности, под санкциями оказались российские граждане из специального отряда быстрого реагирования «Терек». Также санкции были введены против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апти Алаудинова. Санкции подразумевают заморозку активов этих лиц в юрисдикции Великобритании (если они есть) и запрет на въезд в Соединенное Королевство.

Захарова заявила, что на Смоленской площади с недоумением восприняли решение Великобритании ввести новые санкции против российских физических и юридических лиц.

«С недоумением восприняли объявленное 10 декабря правительством Великобритании решение о введении национальных санкций против трех граждан России и подразделения Росгвардии из-за якобы имевших место нарушений прав человека в Чеченской Республике», — сказано в заявлении Марии Захаровой.

Данные недружественные действия британской стороны лишний раз наглядно демонстрируют неготовность британских властей отказаться от своего конфронтационного курса в отношении России.

Данные демарши негативно отразятся на и без того плохих российско-британских отношениях.

Москва оставляет за собой право принять ответные меры, заключила официальный представитель МИД России.