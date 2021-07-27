Берн, 27 июля, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Расследовании о возможной причастности граждан или организаций Швейцарии к «делу Магнитского» прекращено, сообщили 27 июля в швейцарской федеральной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Отмечается, что расследование не выявило никаких данных в пользу обвинения кого-либо в стране. Решено «закрыть процедуру».

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Напомним, в Швейцарии расследование «дела Магнитского» длилось больше десяти лет — с начала марте 2011 года. Искали лиц, причастных к отмыванию денег, исследовались финансовые потоки, идущие через Швейцарию.

Политическая сторона «дела Магнитского» не рассматривалась. Добавим, что дело было возбуждено подельником Магнитского — основателем Hermitage Capital Management Биллом Браудером.