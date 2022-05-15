Зиявутдин Гаджиахмедов
Последние публикации
Война: Дагестан 1941–1945 гг.
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей, большими буквами вписана в летописи не только из-за своей жестокости и кровопролитности, но и благодаря неимоверному подвигу советского народа. Свою лепту в историческую Победу Советского Союза над агрессором внесли и жители Дагестана, а...
15 мая 2022
Война: Адыгея 1941–1945 гг
Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу добывали представители всех республик и областей страны, в том числе жители Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея)...
8 мая 2021
Война: Дагестан 1941–1945 гг
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей, большими буквами вписана в летописи не только из-за своей жестокости и кровопролитности, но и благодаря неимоверному подвигу советского народа. Свою лепту в историческую Победу Советского Союза над агрессором внесли и жители Дагестана, а...
8 мая 2021
И все-таки она рухнула! Власти Махачкалы закрыли глаза на аварийную дорогу
Автодорога, отремонтированная в Махачкале летом 2018 года на бюджетные деньги, уже спустя месяц разрушилась, обвалившись на земельный участок местного жителя. С тех пор прошло больше двух лет, однако городские власти не спешат ее восстанавливать, создавая неудобства хозяевам этого участка...
23 октября 2020
Война: Адыгея 1941–1945 гг
Разгром войск нацистской Германии и ее союзников в Великой Отечественной войне стал заслугой многонационального народа Советского Союза. Великую победу плечом к плечу добывали представители всех республик и областей страны, в том числе жители Адыгейской автономной области (ныне — Республика Адыгея)...
9 мая 2020
Война: Дагестан 1941–1945 гг
Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей, большими буквами вписана в летописи не только из-за своей жестокости и кровопролитности, но и благодаря неимоверному подвигу советского народа. Свою лепту в историческую Победу Советского Союза над агрессором внесли и жители Дагестана, а...
7 мая 2020
В Дагестане не боятся коронавируса?!
Угроза заразиться коронавирусом нового типа, кажется, всё меньше пугает жителей Дагестана и, в частности, его столицы. Людей, разгуливающих по городам, с каждым днём становится всё больше, как, собственно, и автомобилей на дорогах. А кто-то идёт «подышать свежих воздухом» к побережью Каспийского...
16 апреля 2020
Дагестан на рубеже десятилетий: старые проблемы при новой власти
Последний год минувшего десятилетия стал для Дагестаном первым полноценным годом при новом руководстве. Пришедшие к власти в конце 2017 — начале 2018 года глава Владимир Васильев, премьер Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства Владимир Иванов имели время для адаптации и...
10 января 2020
Хоккей в Дагестане: «забьёт» ли Васильев с передачи Хабиба?
Власти Дагестана прорабатывают вопрос строительства в городе Махачкале ледовой арены. Возведение спортивного объекта должно стать первым серьёзным шагом для развития в республике хоккея. Однако необходимость этого зимнего вида спорта для Дагестана, равно как и реализуемость проекта, вызывает...
19 июля 2019
Крутое пике «Анжи»: от элиты до дна
Махачкалинский «Анжи» в футбольном сезоне 2019/20 будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе дивизионе России. Слабые результаты в паре с затянувшимся финансовым кризисом опустили некогда один из сильнейших клубов страны на самую низкую ступень российского футбола...
16 июля 2019
Перезахоронение Хаджи-Мурата: долг или пиар на костях?
В дагестанском селе Хунзах 2 июня состоялась церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата — наиба (помощника) имама Шамиля и героя одноимённой повести Льва Толстого. Мероприятие прошло под патронажем и при непосредственном участии депутата Госдумы от Башкирии Гаджимурада Омарова...
7 июня 2019
Народная забава «Проводы главы»: миссия выполнена, Васильев уйдет?
С весны 2019 года в дагестанском медиаполе вдруг активно стала обсуждаться возможность смены главы республики. Политологи и журналисты гадают, как скоро Владимир Васильев покинет свой пост и кто станет его последователем. Происходит это в том числе на фоне ослабления позиций нынешнего главы...
6 июня 2019
Воевать смело — умирать с честью! Заповедь горца, защитившего Родину
Вот уже в 74-й раз Россия отмечает свой главный национальный праздник — День Великой Победы. Одолеть гитлеровскую Германию СССР смог благодаря и мастерству военачальников, и величайшему мужеству офицеров, солдат и партизан, и невероятной самоотверженности тружеников тыла. И, без сомнения, победа в...
9 мая 2019
Родители читают страшилки, власти Дагестана бьют тревогу, а дети болеют
Прививки и вакцинация. Едва ли когда-либо эти слова в Дагестане звучали с такой остротой, как теперь. А всё потому, что в республике в последние годы отмечается резкий рост случаев заболевания корью. Если за весь 2016 год опасная инфекция поразила лишь троих человек, то в 2017 года их число...
7 мая 2019
Колесо раздора. Как в Татарии решили «осчастливить» жителей Махачкалы
Мэрия Махачкалы в начале третьей декады февраля 2019 года объявила о возрождении первого и некогда единственного в столице Дагестана городка аттракционов. Он был закрыт ещё в 2010 году из соображений безопасности, поскольку многие качели-карусели пришли в негодность. Позже они были демонтированы...
4 апреля 2019
Люди с вёдрами против стихии: сёла Дагестана в огне
Сельские пожары с массовыми потерями сельчанами жилья и всего нажитого имущества стали настоящей ахиллесовой пятой Дагестана. Они вспыхивают в высокогорных районах республики ежегодно, и не по одному разу. К ним даже почти привыкли, как к чему-то неизбежному. И вот снова сообщение о ЧП. На этот раз...
7 марта 2019
Газ-убийца и ветер-разрушитель, туркомплес на Сулаке: семь дней в Дагестане
Сколько человек скончались от угарного газа в Дагестане, из-за чего жителям республики пришлось запасаться свечами и кого из бойцов поймали на употреблении допинга? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 18 по 24 февраля от ИА REGNUM. Отравления угарным...
25 февраля 2019
Как в Дагестане продавали посты, стреляли в подростка и наказали гаишника
Зачем инспектор ГИБДД стрелял в автомобиль с подростком за рулём, за какую сумму аферист продавал должность премьер-министра Дагестана и с какой целью Махачкалу посетила делегация из Италии? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 11 по 17 февраля от ИА...
18 февраля 2019
Пограничный вопрос, борьба с саранчой и боевиками: Дагестан за неделю
Мешает ли пограничный вопрос дружбе Дагестана и Чечни, сколько бюджетных денег «съест» саранча в 2019 году и кто оставил без жилья десятки молодых семей в республике? Об этом и не только в обзоре главных событий в Дагестане за неделю с 4 по 10 февраля от ИА REGNUM. Пограничный вопрос Во вторник, 5...
11 февраля 2019
Избрание мэра, санкции Хабибу, пожар в торговых центрах: Дагестан за неделю
Кто будет вести Махачкалу к светлому будущему ближайшие пять лет, кто и зачем оставил детей без летнего отдыха и как наказали дагестанского «Орла» за ставший знаменитым прыжок из бойцовского октагона? Об этом и не только в обзоре главных событий в жизни Республики Дагестан за неделю с 28 января по...
4 февраля 2019